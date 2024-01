Bevált modellhez nyúl az Apple a Vision Pro-val

Közeleg az Apple Vision Pro headset megjelenése, az érdeklődők pedig egy hét múlva adhatják le előrendeléseiket a 3499 dollárba kerülő AR/VR headsetre - a sokkolónak tűnő árcédula ellenére az első szállítmányokat a várakozások szerint hamar elkapkodják majd, vélik elemzők.

A TFT International Securities vezető elemzője, Ming-Chi Kuo tegnap közzétett gyorselemzésében kiemelte, hogy a várakozások szerint az Apple a Vision Pro-ból a megjelenés napjáig mindössze 60-80 ezer példányt gyártathatott le partnereivel, ami még az első évre tervezett egymilliós kontingenshez képest is megelehetősen szerény mennyiség, más Apple-termékekkel összehasonlítva pedig egyenesen marginális darabszámnak tűnik.

A Vision Pro-t tavaly nyáron jelentette be az Apple, a headset az Apple Watch 2014-es debütálása óta a cég első komolyabb hardveres piaci bevezetése. A vállalat ugyanakkor ezúttal is a jól bevált marketingmódszerekhez nyúl, azaz a mesterséges hiánykeltés és az Apple termékeit egyébként is körüllengő hype kettőse segítheti a méregdrága eszköz eladásait.

A Vision Pro ugyanakkor minden korábbi Apple termékhez képest is arányaiban drága, illetve jelenleg inkább tűnik egyfajta kísérleti eszköznek, mint egy olyan kütyünek, melyre komoly piaci igény mutatkozik akár az alkalmazásfejlesztők akár a platformtulajdonosok vagy éppen a fogyasztók részéről.

Az egység éppen ezért az Apple eladási mutatóit tekintve bevallottan darabszámban és bevételben is a hibahatáron belül marad, a volumen növeléséhez szakértők szerint elengedhetetlen az árcsökkentés, mely esetleg olcsóbb, szerényebb tudású modellek megjelenésével járhat majd.