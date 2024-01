Folytatódnak a leépítések a Google-nél

A hosszútávú stratégiában kiemelt szerepet kapó mesterséges intelligencia miatt a Google komolyabban hozzányúl munkaerő-állományához, Sundar Pichai vezérigazgató friss bejelentése szerint az idei év során még több alkalmazottól válnak meg.

A munkatársaknak kiküldött, a 2024-es év prioritásairól és célkitűzéseiről szóló levélben a vezér arról ír, hogy a tervezett beruházásokhoz szükséges kapacitás biztosításához további nehéz döntéseket kell hoznia a vezetésnek, ami egyes csapatok megszüntetését is jelentheti - bár az elbocsátások nem lesznek olyan mértékűek, mint a tavalyi leépítések, és nem érint majd minden csapatot.

2024: székekbe kapaszkodni, előny a munkaadóknál 2023 végleg lezárt egy legalább 10 éves munkaerőpiaci menetelést az informatikában, 2024-től pedig senki ne várjon nagy fordulatot. 2023 végleg lezárt egy legalább 10 éves munkaerőpiaci menetelést az informatikában, 2024-től pedig senki ne várjon nagy fordulatot.

Belsős levelezések alapján az elbocsátások elsősorban a nagyvállalatok számára hirdetéseket értékesítő Large Customer Sales (LCS) részlegét érinthetik, míg a későbbiekben a kisebb ügyfeleket kiszolgáló Google Customer Solutions csapat (GCS) lesz a tevékenységért felelős részleg.

A keresőcég láthatóan továbbra is folytatja a 2023. januárjában megkezdett költségcsökkentési intézkedéseket: egy évvel korábban az Alphabet 12 ezer állás megszüntetését jelentette be, ami a munkaerő-állomány nagyjából 6 százalékának felelt meg. Az év során bizonyos juttatásokat, eszközöket és berendezéseket is megvont az alkalmazottaktól.

De a naptár fordultával sincs vége a tisztogatásnak, a Google idén már több száz további munkahelyet szüntetett meg, nem csak a hirdetésekkel, de a tervezésekkel és hardverekkel foglalkozó részlegeken is. Múlt héten 1000 dolgozót bocsátottak el több részlegről, és 100 állás szűnt meg a YouTube-ért felelős részlegen, emellett a megszorítások érintették Pixel, a Fitbit és a Nest termékeken dolgozó alkalmazottakat, valamint a Google Asszisztensért felelős csapatot.