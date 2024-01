Frissült a Google Chrome inkognitó módjának leírása

Miután sikerült kiegyezni a felperesekkel a Google Chrome inkognitó módja kapcsán indult perben, a keresőcég frissítette a böngésző privát böngészési funkciójának leírását. Az MSPowerUser által észlelt frissített szöveg a Google Chrome legújabb Canary buildjében (122.0.6251.0) látható új inkognitó lap megnyitásakor.

Az eredeti, aktuális Chrome stabil verzióban olvasható leírás fő törzse megmaradt, miszerint privát böngészést használva az eszközt használó többi személy nem láthatja az internetező tevékenységeit, de a letöltéseket, a könyvjelzőket és az olvasólista elemeit elmenti a rendszer. A módosított leírás kibővül azzal a mondattal, hogy a mód aktiválása nem változtatja meg a felkeresett webhelyek és az általuk használt szolgáltatások, köztük a Google által végzett adatgyűjtés módját.

A Google ellen 2020-ban indult csoportos kereset az Egyesült Államokban azzal a váddal, hogy a keresőóriás illegálisan követte több millió felhasználó online tevékenységét, még akkor is, ha azok böngészőjüket inkognitó, vagy privát üzemmódban használták, miközben erről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat. Ezért többen nem voltak tisztában azzal, hogy a cég a Google Analytics, Google Ad Manager és hasonló megoldásain, pluginjein, illetve okostelefonos szolgáltatásain keresztül továbbra is gyűjti a felhasználók adatait, függetlenül attól, azok akár rákattintanak-e a Google hirdetéseire. A felperesek azzal is vádolták a Google-t, hogy a privát böngészési tevékenységüket a már meglévő felhasználói profiljaikkal társította.

A Google először azzal próbált védekezni és elutasítani a keresetet, hogy a Chrome inkognitó módjának bekapcsolásakor megjelenő tájékoztató kiterjedten részletezte, milyen jellegű adatgyűjtésre lehet számítani - most utólag mégis egyértelműbbé teszi a helyzetet a hozzátoldott mondattal.

Yvonne Gonzalez Rogers bíró tavaly augusztusban viszont úgy határozott, hogy a Google soha nem fedte fel felhasználóinak, hogy az adatgyűjtés még inkognitó módban is folytatódott, ezáltal a netezők bele se egyezhettek abba. Decemberben aztán a Google-nek és a felpereseknek sikerült megállapodniuk a per elutasítását eredményező feltételekben, a megállapodást január végéig terjesztik a bíróság elé, a bíróság pedig február végén adhatja meg végleges jóváhagyást.

A megegyezés részeként a cég kártérítést fizet azoknak az amerikai felhasználóknak, akik igénylést nyújtanak be, de hogy pontosan mekkora összeget és hány embernek oszt szét, még nem tudni. A vállalatot eredetileg 5 milliárd dollárra perelték, de az egyezség valószínűleg ennél alacsonyabb összegről szól, és hogy fejenként mennyit kaphatnak a károsultak, az attól is függ, hogy hányan jelentkeznek, hiszen a fix meghatározott összegből kell gazdálkodnia a vállalatnak.