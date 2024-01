Mostantól autók is futtathatják a Chrome-ot

Mostantól az autók fedélzeti számítógépén is futtatható a Google Chrome böngészője - nagyjából ez volt a legnagyobb feltűnést keltő, gépjárműfókuszú bejelentés a Google részéről az idei CES-en, ahol a cég az Android Auto újdonságait illetve a natívan Androidot futtató autókba szánt fejlesztéseket mutatta be a nagyközönségnek.

A most bejelentett másik fontos új kényelmi funkció - mely a Google rendszerét futtató autóknál már korábban elérhetővé vált - az Android Auto képernyőtükrözést használó elektromos autók tulajdonosai számára jelenthet majd nagy segítséget az utazások tervezése során. A rendszer ugyanis a jövőben képes lesz kiolvasni az autók akkumulátorának töltöttségi állapotát, és az alapján automatikusan ajánlani egy olyan töltőállomást út közben vagy a célhoz közel, mely az energia visszatöltésére használható.

The evolution of Android Auto

A sofőrök arról is tájékozódhatnak, ha nem kell feltétlenül tölteni a célállomáshoz közel az autót, a rendszer ugyanis megtippeli, hogy a célállomásra érve mekkora töltöttség marad az akkumulátorban.

Az új funkció elsőként a Ford Mustang Mach-E és F-150 Lightning típusokban válik majd elérhetővé, a későbbiekben pedig más gyártók egyéb típusaira is kiterjesztik majd a használatát.

A Google Chrome böngésző az Android Auto tükrözésen keresztül nem lesz majd elérhető, az applikáció csak olyan autók fedélzeti rendszerére telepíthető, melyek natívan Androidot, pontosabban a Google Automotive Services-t (GAS) futtatják. Az első támogatott típusok a Volvo és a Polestar egyes modelljei lesznek majd.

A GAS-t használó autókra emellett több új applikáció is érkezik, így több streamingplatformnál is csőben vannak már a saját, autóba szánt applikációk, de jön többek között az időjárás-előrejelzésre szakosodott Weather Channel saját applikációja is.