Magyarországra is jön az Android Auto

A Google Pay után Android Autóval is terjeszkedni kezd a Google, a vállalat bejelentette, újabb régiókban teszi elérhetővé a szolgáltatást, köztük Közép- és Kelet-Európában, így Magyarországon is. A rajt pontos időpontját a keresőóriás egyelőre nem közölte, mindössze arról beszél, a térségekbe a "következő hónapokban" jut el az autós kezelőfelület.

Az Android Autóval a csatlakoztatott okostelefonokon futó appok jeleníthetők meg az autók saját infotainment rendszereinek kijelzőin, sofőrbarát felhasználói felülettel - persze ha a funkciót az adott jármű is támogatja. A megoldás ugyanakkor szoftverfrissítéssel is eljuttatható az autókra, amire a gyártóknak már régiónkban is nagyobb motivációja lehet, illetve az Android Auto számos utólag beépíthető fejegységen is támogatott. A megoldást ne keverjük össze az ugyancsak Android Autóként ismert, az autókra telepített komplett Android rendszerrel, amellyel kapcsolatban a Google már több gyártóval, köztük az Audival és a Volvóval is együtt dolgozik.

Az okostelefonos Android Auto funkció használatához az Android 10-et futtató telefonokat elég USB-kábelen csatlakoztatni az jármű fejegységéhez, a rendszer korábbi kiadásainál pedig az Android Auto alkalmazás letöltése is szükséges. Az Android 11-es készülékek már vezeték nélkül is kapcsolódhatnak az autóhoz, legalábbis ha az támogatja az 5 gigahertzes Wi-Fit.

A mostani terjeszkedés az Android Auto eddigi legnagyobb területi bővülése, a támogatott régiók listája összesen mintegy 36 országgal lesz hosszabb. Európa mellett a Google Ázsia és Afrika több országában is terjeszkedik megoldásával, ami jól illusztrálja, hogy a vállalat továbbra is komolyan gondolj a autós terveit.