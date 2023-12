Kibertámadás érte a 4iG albán érdekeltségét

Összehangolt kibertámadás érte hétfőn az albán parlamentet és néhány helyi, kritikus infrastruktúrát üzemeltető céget és az albán nemzeti légitársaság rendszereit - számol be az esetről több külföldi forrás, köztük a Jerusalem Post, a BNN és az ABC News is. Az esetnek magyar vonatkozása is van, az egyik cég, melyet támadás ért a One Albania, a 4iG Nyrt. irányítása alá tartozó távközlési vállalat.

Az ügyben a helyi parlament kedden adott ki hivatalos közleményt, ahol leírták, a a weboldalt és a parlament rendszereit ért támadás nem okozott adatvesztést, a hackerek pedig több, konkrétan meg nem nevezett országból indítottak támadást.

Béralku és teljesítményértékelés Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban. Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban.

Béralku és teljesítményértékelés Cége válogatja, de akárcsak a szaloncukornak, jellemzően most van szezonja ennek. Aktuális témát feszegettünk a 22. kraftie adásban.

A támadást ugyanakkor egy iráni hackercsoport, a Homeland Justice magára vállalta. A csoport telegram-csatornáján, videókat és fotókat tettek közzé a One Albania meghekkelt weboldaláról, illetve közölték, 2 petabájtnyi adatot töröltek a távközlési cég, valamint az Eagle Mobile és az Air Albania rendszereiből, illetve készek publikálni további, általuk megszerzett, személyes adatokat is tartalmazó adatbázisokat.

A One Albania-t ért támadás pontos következményeiről egymásnak ellentmondó információk állnak rendelkezésre, így egyes források szerint a szolgáltató hálózatának üzemszerű működése is veszélybe került, ugyanakkor ezt nem erősítette meg hivatalosan a távközlési vállalat.

A jelek szerint a One Albania - mely idén januárban jött létre az ALBTelecom és a One Telecommunications összeolvadásával -, a 4iG egyik balkáni "ékköveként" az iráni-albán (kül)politika egyik puskaporos hordójára ült rá szimplán azzal, hogy az Iránból elüldözött politikai menekültek, a Mujahideen-e Khalq (MEK) albán tábora körzetében telekommunikációs szolgáltatást nyújtott.

A Homeland Justice tavaly nyár óta a politikai feszültségek kiéleződésével párhuzamosan több kibertámadást is végrehajtott albán kritikus célpontok ellen, a mostani volt az első, hogy a támadások telekommunikácós hálózatokat is érintettek.