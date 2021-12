Beveszi Albániát a 4iG

Az ALBTelecom után a ONE Telecommunications nevű albán távközlési céget is bezsebelheti a 4iG Nyrt., ezzel a kormányközeli tőkepiaci társaság tovább növelheti befolyását a balkáni régióban.

A ONE az albán mobilpiac leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója, mely 632 saját, 5G szolgáltatásra felkészített adótoronnyal rendelkezik, amellyel a teljes lakosság 98,5 százalékát eléri. A szolgáltatások és a brand újragondolásának köszönhetően az 420 munkavállalót foglalkoztató ONE, az elmúlt időszakban jelentősen növelte piaci részesedését, amely 2021 harmadik negyedévében 41 százalék volt az előfizetők között.

A társaság jelenleg mintegy 1,36 millió előfizetővel rendelkezik, árbevétele 2020-ban 68,1 millió euró, a társaság EBITDA-ja pedig 20,8 millió euró volt.

A 4iG december elején jelentette be, hogy többséget (80,27%) szerez Albánia legnagyobb részben állami tulajdonú vezetékes és mobilszolgáltatásokat nyújtó távközlési vállalatában, az ALBtelecomban. Amennyiben a hatóságok hozzájárulnak a ONE Telecommunications felvásárlásához is, úgy a 4iG csoport lesz Albánia legnagyobb szereplője a távközlési szektorban.

A mobilpiaci fókuszú ONE, illetve a vezetékes és mobilszolgáltatásokat nyújtó ALBtelecom portfoliója az új tulajdonos várakozásai szerint erős szinergiák kialakítására teremthet lehetőséget. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Az ügylet az albán hatósági eljárásokat követően zárulhat.

A 4iG-nak nem ez az első mobilpiaci akvizíciója a térségben: a cég még a nyáron bejelentkezett a PPF Csoport kezében lévő Telenor Montenegróért, ez utóbbi akvizíciós folyamat szintén karácsony előtt zárult le.