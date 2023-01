Egyesítette erőit Albániában a 4iG

Immár nem csupán a tulajdonosi hátteret tekintve, hanem cégjogi szinten is a legnagyobb albán távközlési piaci tényezővé vált 4iG, pontosabban a cég minősített többségi tulajdonában lévő Antenna Hungária, miután a helyi szegmens két, korábban akvirált szereplője, a ONE Telecommunications és az ALBtelecom január elsejével összeolvadt ONE Albania néven.

Az egyesülési folyamat előzményeként a 4iG először 2021 decemberében bejelentette, hogy belép az albán távközlési piacra azzal, hogy felvásárolja az egyetlen helyi 4P-szolgáltatót, a főként a vezetékes szolgáltatások piacán erős bázissal rendelkező ALBtelecomot, illetve a helyi mobilpiac második legnagyobb szereplőjének számító ONE Telecommunicationst.

A két cég felvásárlása végül 2022 márciusában zárulhatott le a helyi versenyjogi hatóságok jóváhagyásával - a 4iG már akkor közölte, hogy mivel a két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One Telecommunications akvizíció lezárásával stratégiai együttműködésre és "erős szinergiák kialakítására" nyílik lehetőség az országban.

Az említett szinergiák létrehozása viszonylag gyorsan megtörtént azzal, hogy a két társaság élére tavaly júliusban közös menedzsment került, szeptemberben pedig már meg is jelentek a piacon az első olyan, kombinált csomagok, melyek a két cég ajánlatait tartalmazták együttesen. A két társaság egybeolvadásával nem mellékesen a helyi mobilpiaci szereplők száma háromról kettőre csökkent - hasonló piaci koncentráció vár a magyar mobilpiacra is, amennyiben a 4iG az állammal közösen a tavaly nyáron ismertetett szándéknak megfelelően többségi tulajdont szerez a Vodafone Magyarországban.

A vállalatcsoport a balkáni régióban már korábban megszerezte a PPF Csoporttól a Telenor Podgoricát, a legnagyobb montenegrói mobilszolgáltatót, melyet ebben a hónapban keresztelt át ONE-ra, így feltételezhető, hogy a társaság az összes piacon ezt a márkanevet kívánja majd a jövőben használni a lakossági és kkv szegmensben értékesített összes távközlési szolgáltatásánál (szerk - a Digi márkanév a román RCS&RDS konzorcium tulajdona, melyet a 4iG licencmegállapodás keretében használhat).