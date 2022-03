A 4iG lett a legnagyobb albán távközlési tényező

Az albán versenyjogi hivatal jóváhagyását követően a 4iG Nyrt. megvásárolta a One Telecommunications (ONE) 99,899 százalékos közvetett tulajdonát, ezzel a társaság az albán távközlési piac legbefolyásosabb tényezőjévé, egyben a legnagyobb külföldi befektetővé vált az országban, miután korábban már megszerezte a vezetékes szegmens egyik meghatározó szereplőjét, az ALBtelecomot

A ONE Telecommunications 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója. A társaság tavaly júniusban állapodott meg mobilhálózatának és szolgáltatásainak korszerűsítéséről szóló ötéves partnerségről az Ericssonnal, amelynek keretében a legmodernebb svéd rendszerekkel és berendezésekkel javították a hálózati minőséget, illetve felkészültek az 5G bevezetésére (szerk - az Ericsson az első számú beszállítója a szintén a 4iG tulajdonában lévő magyarországi Digi Mobil hálózatának).

A One Telecommunications 137 kiemelt ügyfélponttal, illetve 632 saját adótoronnyal rendelkezik, amelyek a 4G/LTE mellett 5G mobilkommunikációra is alkalmasak, így a szolgáltató lakosságarányos lefedettsége 98,5 százalék. A cég 420 munkavállalót foglalkoztat. A One Telecommunications mobilpiaci részesedése 2021-ben meghaladta a 41 százalékot, a vállalat EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 2020-hoz képest 28,5 százalékkal, 27 millió euróra emelkedett 2021-ben.

A 4iG két hete jelentette be, hogy megvásárolta az albániai távközlési piac egyik kiemelkedő 4P szolgáltatóját az ALBtelecomot, amely piacvezető a vezetékes hang, internet és tévé szolgáltatások területén. A 4iG Csoport két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One Telecommunications akvizíció lezárásával stratégiai együttműködésre és erős szinergiák kialakítására nyílik lehetőség - közölte a társaság hétfőn.

A vállalatcsoport a balkáni régióban már korábban megszerezte a PPF Csoporttól a Telenor Podgoricát, a legnagyobb montenegrói mobilszolgáltatót, melyet ebben a hónapban keresztelt át ONE-ra, így feltételezhető, hogy a társaság az összes piacon ezt a márkanevet kívánja majd a jövőben használni a lakossági és kkv szegmensben értékesített összes távközlési szolgáltatásánál (szerk - a Digi márkanév a román RCS&RDS konzorcium tulajdona, melyet a 4iG licencmegállapodás keretében használhat).