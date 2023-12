Emeli a lécet a Wi-Fi -nél a Telekom

Nagyobb, többszintes lakásokat, irodákat/telephelyeket Wi-Fi hálózattal lefedni korábban meglehetősen kemény diónak számított, amit csak tetézett, hogy a technológia múlt századi megjelenése óta a vezeték nélkül csatlakozó eszközök száma exponenciálisan nőtt. Az otthoni vagy irodai rádiós vakfoltok, illetve gyenge jelerősségből fakadó lassú átvitel elleni egyik gyógyír a mesh Wi-Fi rendszer, melyet jól felfogott érdekükből az internetszolgáltatók némelyike régóta kínál ügyfelei számára.

A Magyar Telekom kedden jelentette be, hogy elérhetővé tette előfizetői részére az első olyan mesh eszközöket, melyek immár a Wi-Fi 6E generációba (mely továbbra is a 2019-ben bevezetett 802.11ax szabványra épül) tartoznak. Ezek az eszközök elsősorban abban különböznek a korábbi generációtól, hogy a 2,4 és az 5 GHz mellett a 6 GHz-es sávot is használják a rádiós jelátvitelre - feltéve, hogy azt a kliensoldali eszközök is támogatják.

wi-fi 6e csatornafelosztás (forrás: broadcoM)

Ebből adódóan a Wi-Fi 6E rádiós hálózatok a korábbinál lényegesen több (kettő helyett hét) 160 MHz széles csatornán tudnak kommunikálni, ezzel az interferencia jelentős mértékben kiküszöbölhető nem csak a zsúfolt, nagyvárosi környezetben, hanem az egyéb, az 5 GHz-es sávban működő polgári felhasználás (meteorológiai radarok, polgári légiforgalmi rendszerek) zavartalan működése kapcsán is.

A Telekom új, Wi-Fi 6E -képes mesh hozzáférési pontját a cég korábbi partnere, a Kaonmedia szállítja, az AR1840 típusú készülékből 2-4 db rendelhető a szolgáltatótól 24 hónapos havi részletfizetéssel, kizárólag a 2 Gbps sávszélességet nyújtó optikai internethozzáférésekre előfizető ügyfelek számára.

A Kaon AR1840 akár 4800 Mbps kapcsolati sebességet is képes felépíteni a kliensekkel, itt már ugyanakkor a Telekom által biztosított otthoni router és a mesh eszköz közti 2,5 GbE vezetékes kapcsolat sávszélessége lehet adott esetben a szűk keresztmetszet.