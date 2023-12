Read only móddal tör be Európába a Threads

Heteken, de akár már napokon belül hivatalosan is elérhetővé válhat a Meta nyáron elindult közösségi platformja, a Threads az Európai Unióban, mivel a szolgáltató lapértesülések szerint megtalálta a módját annak, hogyan feleljen meg a nemzetközösség szigorú szabályozási keretrendszerének.

A Wall Street Journal értesülései szerint a Threads mobilapplikáció rövidesen érkező új verziójával fel fogja ajánlani ugyanis az azt telepítő felhasználók számára, hogy

új profil létrehozása nélkül, csak olvasási módban tudják böngészni a szolgáltatás felületén elhelyezett posztokat.

A read only mód mellett természetesen lehetőség lesz új profil létrehozására is, ezzel együtt minden bizonnyal korábbi fejlesztések is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Threads működése megfeleljen az európai jogszabályi kereteknek, így elsősorban a digitális piacokról szóló DMA-ban foglaltaknak.

Ilyen fontos, korábbi fejlesztés volt, hogy a Meta lehetővé tette a Threads fiókok önálló törlését, ami jelentős változás volt a szolgáltatás indulásakor tapasztalható helyzethez képest, amikor egy Threads-regisztráció csak a hozzá tartozó Instagram-fiókkal együtt volt törölhető.

Független elemzők szerint a születését követően rakétaként felívelő, ám azóta látványosan ellaposodó pályán járó Threads az európai terjeszkedést követően nagyjából 40 millió új aktív felhasználót szerezhet magának, a folyamatot pedig nagyban segíthetik az X-hez, illetve elsősorban a szolgáltatás arcának tekintett tulajdonos, Elon Musk újabb, megosztó megnyilvánulásaihoz kötődő botrányok.