Már tényleg temetheti az Apple a TouchID-t

Jó pár hónapja hallani arról az ellátási láncok által szolgáltatott információk alapján, hogy az Apple 2024-ben valószínűleg nem dob piacra új iPhone SE modellt, legkorábban 2025-ben érkezhet a negyedik generációs mobil, ami nagyban követi majd a tavaly kiadott iPhone 14 formavilágát.

Egy integráltáramkör-szakértő a Weibo közösségi oldalon közzétett elemzése szerint az új iPhone SE lehet az első olyan büdzsétermék a cupertinóiak portfóliójában, amely FaceID-t kap már a Touch ID helyett, mivel az Apple leállította az iPhone Touch ID-jához használt chipek gyártásához szükséges berendezéseket, a fennmaradó egységeket pedig a jelenleg is kapható iPhone SE harmadik generációjában fogják elhasználni.

Szóba került, hogy az Apple a FaceID-t és a TrueDepth érzékelőket a kijelző alá építi: Ross Yong, a Display Supply Chain Consultants (DSCC) alapítója és vezérigazgatója szerint az Apple ezt nagy eséllyel a 2025-ben megjelenő iPhone 17 Pro szériával lépi meg, és logikusnak is tűnne,, mivel már rengeteg androidos mobil kínál kijelzőpanel alá épített ujjlenyomat-olvasó megoldást.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál. A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Az iPhone X-szel érkező TrueDepth kamerarendszer 2017-es bevezetése azt az ígéretet hozta, hogy az arcfelismerésen alapuló azonosítás ugyanolyan biztonságosan lehet használni, mint az ujjlenyomat-érzékelőt, többek közt Apple Pay-tranzakciók ellenőrzésére és még sok más hitelesítési feladathoz. Egy szintén belsős források elmondásán alapuló másik pletyka erősíti a feltételezést, hogy az Apple megtartaná a Face ID—t és a Touch ID-t is, ami nagy valószínűséggel úgy válna valóra, hogy mindkettő kijelző alá kerül.

Bár a Touch ID-t még mindig használja a cég egyes iPad-modelleken, az okostelefonokon szépen lassan leépítette a megoldást. Mivel az Apple már nem gyártja a Touch ID-t beépítéséhez szükséges chipeket, így feltételezhető, hogy a jelenleg is Touch ID-t használó iPad-modellek hamarosan követhetik az iPad Pro példáját is a Face ID-val, a kérdés csak az, hogy lesz-e kijelző alatti változata is a Touch ID-nek.