Megújul a mobilos Google Drive

A Google az idei év nagy részét azzal töltötte, hogy a Workspace-termékek, így a Diák, a Táblázatok és a Dokumentumok is MI-alapú fejlesztésekkel bővítse, de most sorra kerül a mellőzött Drive is. A cég friss blogbejegyzése szerint minden mobilplatformon, így Androidon és iOS-en is frissítést kap a Google Drive kezelőfelülete a Google Workspace szolgáltatáson belül, pontosabban annak kezdőképernyője. Az arculatfrissítéssel az alkalmazás új verziója a korábban webes böngészős verzióban bevezetett megoldást követi, ezzel egységesítve a megjelenést a különböző platformokon.

A módosítás célja, hogy könnyebbé váljon a fájlokhoz való hozzáférés: megújult az ajánlott fájlokat mutató nézet, ami a nemrég megnyitott, vagy közelmúltban frissített, illetve megosztott dokumentumokat mutatja egy sűrűbb lista formájában az eddigi, viszonylag sok helyet kitöltő előnézetes ablakok helyett, az olyan fontosabb információkat is megjelenítve, mint a fájltípus, név és a legutóbbi szerkesztés dátuma.

A fájlkezelő platform az ajánlott dokumentumok szekció mellett megjelenő értesítési szekciót az aktivitások listájára cserélte. Az aktivitási napló azokat az elemeket mutatja egymás alatt kompakt módon, amelyek a felhasználó részéről figyelmet és interakciót igényelnek, például a függőben lévő hozzáférési kérelmek, a legutóbbi megjegyzések és a jóváhagyásra váró elemek.

A frissítés androis és iOS-es eszközökön is elérhető lesz minden Google Workspace-felhasználó és személyes fiókkal rendelkező felhasználó számára, de mivel a bevezetés fokozatosan történik, ezért egyeseknek akár több hetet is várniuk kell, mire láthatják. A kezdőlap új megjelenése opcionális, így ha a felhasználó nem engedélyezi, a Drive továbbra is a legutóbb használt lapot mutatja a következő megnyitáskor.

A keresőcég a vizuális frissítés mellett más téren is ráncba szedi a szolgáltatást: decembertől indul a nagytakarítás, melynek során örökre eltávolítja szerveréről azon Google-fiókokhoz tartozó adatokat, amelyekkel két éve nem hajtottak végre semmilyen aktivitást, beleértve a Gmail, a Fotók és a Drive tárhelyek tartalmát. A keresőcég szerint a fiókok megtartásának legegyszerűbb módja, ha a felhasználó kétévente legalább egyszer bejelentkezik és elvégez valamilyen aktivitást, mondjuk elolvas vagy elküld egy levelet, használja a Google Drive-ot vagy a keresőt, esetleg letölt valamit a Play Áruházból.