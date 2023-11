Pénzzel ösztönzi a Google a mobilgyártókat a gyorsabb frissítésekre

Szeptember közepén vette kezdetét a Google ellen indított, vízválasztónak szánt trösztellenes per a washingtoni kerületi bíróságon, ahol a vállalat keresőpiaci monopóliumára néznek rá mélyrehatóan a hatóságok. A cég tíz héten át, több mint száz tanúval próbálja meggyőzni arról a szövetségi bírót, hogy legálisan vívta ki elképesztő, 90 százalékos dominanciáját az internetes keresés piacán. A bíróság az érvek és ellenérvek meghallgatása után először arról fog dönteni, hogy a Google megsértette-e az Egyesült Államok törvényeit. A gyakorlatban a jogorvoslati intézkedések a Google feldarabolását vagy a működésének átalakítására vonatkozó utasítást jelenthetik, de mivel a felek közül valaki vélhetően fellebbezni is fog, az eljárás évekig is húzódhat.

Az elmúlt hetek során a per részeként számos dokumentum és kérdés terítékre került, amik újabb részletekkel szolgálnak a keresőóriás üzleti tevékenységéről, legutóbb az androidos telefonokat gyártó cégekkel és a bevételmegosztási struktúrával kapcsolatban.

Pichai bevallása szerint a Google pénzügyileg is ösztönzi az OEM-eket (így a Samsungot, Motorolát) modelljeik frissítésére. Konkrétan kiderült, hogy azok a vállalatok, amelyek a legújabb biztonsági javításokkal naprakészen tartják telefonjaikat, nagyobb bevételrészesedést kapnak a Google szolgáltatásaiból, mint amelyek nem.

Más szóval egy OEM felhasználónként keresett bevétele függ attól, hogy milyen gyakorisággal ad ki javításokat az eszközre. Korábban ezzel kapcsolatban annyit lehetett tudni a hivatalos információk alapján, hogy a Google kétévnyi frissítést garantál minden mobilhoz, de nem lehetett tudni az anyagi ösztönzőkről.

Pichai szerint bizonyos OEM-ek még annak ellenére is hanyagolják a frissítések gyorsabb tempójú kiadását, hogy potenciális bevételtől esnek el, amire az lehet a magyarázat, hogy a verziók fejlesztése erőforrást igényel és költséges, ezért néha kompromisszumot kell kötni, így történhet meg, hogy egyes androidos modellek esetében többhetes különbségekkel válnak letölthetővé a javítási csomagok.