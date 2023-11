Nagy siker a reklámtámogatott Netflix, új funkciók jönnek

Most már konkrét számban is jól látszódik, hogy működik a jelszómegosztás korlátozása a Netflixnél, a szolgáltató tájékoztatása szerint egy évvel a szigorító intézkedések után globálisan 15 millió aktív felhasználó él az olcsóbb, hirdetésekkel támogatott szint lehetőségével. Ez háromszorosa a legutóbbi, májusban közzétett ötmilliós bázisról szóló adatnak, ami jelentős növekedést mutat a csomag népszerűségében. A vállalat harmadik negyedéves beszámolója szerint a szolgáltatás a július elejétől szeptember végéig tartó időszakban nettó 8,8 millió új előfizetőt sikerült szereznie, ami felülmúlja az elemzői várakozásokat.

Amy Reinhard, a hirdetési részleg új elnöke blogbejegyzésében közölte azt is, hogy a hirdetők az eddig opcióként választható 15 és 30 másodperces helyek mellett 10, 20 és 60 másodperces megjelenítésekre is vásárolhatnak helyeket, ami teret ad a "formátumok változatosabb használatának". Ezt némileg ellensúlyozza, hogy a társaság 2024 első negyedévében bevezeti az új „binge” hirdetési formátumot is, amivel lehetővé válik, hogy egy felhasználó három egymást követő epizód megtekintése után a negyedik epizódot hirdetések nélkül tekinthesse meg, így összességében kevesebb reklámot láthat.

Emellett további jó hír, hogy a reklámtámogatott csomag használói az eddigi legfeljebb 720p minőség mellett 1080p-ben is streamelhetnek tartalmakat, illetve a hét végétől fokozatos elérhetővé válik a funkció, amivel offline megtekintés céljából le is menthetnek sorozatokat és filmeket az eszközükre, ami eddig példátlan engedmény a streamingszolgáltatók körében.

A szeptember végére 247 millió előfizetőt jelentő Netflix pár hete az eredmények közlésével párhuzamosan bizonyos csomagokat illetően áremelést jelentett be, de egyelőre csak három országban, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Franciaországban, ahol rendre 22,99 dollárba, 17,99 angol fontba és 19,99 euróba kerül majd a prémium díjcsomag, az egyetlen konstrukció, mely 4K-s tartalomfogyasztást tesz lehetővé.

Az áremelés által érintett országok körére magyarázat lehet, hogy ezeken a fejlett, telített piacokon a szolgáltatónak már nem maradt növekedési potenciálja, amit igazolnak a számok is: a legnagyobb növekedés egyes európai régiókra, a Közel-Keletre és Afrikára volt jellemző, mostanra pedig a Netflix teljes előfizetői bázisának mintegy csak 30%-a streameli a tartalmakat az Egyesült Államokból.

A Netflix szárnyalása annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy az érintett időszakban komoly feszültség alakult ki a hollywoodi alkotók és a stúdiók, tartalomdisztribútorok között, mely mostanra látszik csak elülni. A cég malmára hajtotta ugyanakkor a vizet, hogy a produkciók jelentős része külföldön forog, ahol a sztrájkok hatásai nem vagy kevéssé jelentkeztek.