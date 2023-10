Lezárult a Netflix meghatározó korszaka

A Netflix eredetileg postai DVD-kölcsönzőként indította pályafutását az Egyesült Államokban 1998. áprilisában, ami meglepheti a streaming szolgáltatás előfizetőinek egy részét, pedig még az idei évben is körülbelül egymillió ember volt a DVD-kölcsönző ügyfele. A cég most azonban a megmaradt öt amerikai elosztóközpontban is megnyomta a stop gombot, és kipostázta a búcsúajándéknak is tekinthető utolsó csomagokat az ügyfeleknek, amiket már nem kell visszaküldeniük. Marc Randolph, a Netflix társalapítója és vezérigazgatója szerint egyébként csoda, hogy ez a nap nem 15 évvel korábban jött el.

A szolgáltatás indulása után az ikonikus vörös borítékokban nem egészen nyolc év leforgása alatt egymilliárd DVD-t szállítottak ki az előfizetőknek. Nem sokkal ezt követően indult az azóta már globálisan elérhető streaming video szolgáltatás, melyet eleinte a DVD-előfizetések mellé, kiegészítőként szánt a társaság.

Négy évvel később ugyanis már érezhető volt, hogy a fizikai hordozók napja leáldozóban van, így a Netflix szétválasztotta a DVD-kölcsönző és a streamingelőfizetést, valamint külön üzletágba szervezte a két területet. 2009-ben, a szolgáltatás népszerűségének csúcspontján hetente 12 millió DVD-t adtak postára, majd 2011-ben sikerült rekordot dönteni, amikor egy nap alatt 4,9 millió DVD-t szállítottak le. A legtöbbször kölcsönzött film a Sandra Bullock szereplésével készült The Blind Side (A Szív Bajnokai) című sportdráma volt.

A szolgáltatás 2019-ben ért el az ötmilliárd kiküldött DVD mérföldkövéhez, és bár eddigra már drasztikusan csökkent a DVD-kölcsönző szolgáltatás előfizetőinek száma, még mindig jövedelező volt a cég számára. Egészen lehetetlennek tűnt már azonban a bűvös hatmilliárd megugrása: a 2023-as friss számok szerint azóta összesen 5,2 milliárd kiküldött DVD-hez sikerült elérni.

2021-ben a Netflix nem streamelésből származó bevétele – ami főként a DVD-kölcsönzéseket jelentette – a bevételének 0,6%-át tette ki, vagyis valamivel több mint 182 millió dollárt. Eljött tehát az a pont, amikortól már nem éri meg a Netflixnek a DVD-üzletág működtetése, a későbbiekben pedig az erőforrásokat olyan új piacokon való terjeszkedésre összpontosíthatja, mint a játékok, az élő és az interaktív tartalmak. A döntésben az üzletág költségei is szerepet játszhatnak, a Netflix a gazdasági bizonytalanságok és a fokozódó streaming-piaci versenyben kénytelen újragondolni kiadásait.