Egyedi jelzést alkotott az Adobe az MI-vel készült tartalmakhoz

Az Adobe más cégekkel közösen megalkotott egy jelzést, ami arra szolgál, hogy megkülönböztethetővé tegye a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat. A cég által „átláthatóság” szimbólumának nevezett Content Credentials ikon az Adobe fotó- és videószerkesztő szoftvereivel (Photoshop, Premiere), illetve a Microsoft Bing képgenerátorán keresztül adható hozzá az egyes képek, videók és PDF-fájlok metaadataihoz, a készítő önbevallásával. Az online megtekinthető képek esetében a kurzort a jel fölé húzva az internetezők egy legördülő menüben kaphatnak részletes információkat az adott tartalom tulajdonjogával, az elkészítéséhez használt MI-eszközzel és a média produkciójával kapcsolatos más részletekről.

A grafikai szoftverfejlesztő a tartalmak forrásának és eredetének igazolására létrehozott műszaki szabványokkal foglalkozó Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) tagjaként hozta létre a jelzést más cégekkel, többek közt az Arm, az Intel, a Microsoft és a Truepic is tagja a csoportnak. A többi vállalat a következő hónapok során kezdi meg a szimbólum használatát, a Microsoft például az eddig használt egyéni vízjelet váltja le az új ikonra hamarosan a Bing Image Generator segítségével létrehozott tartalmakban.

Andy Parsons, az Adobe Content Authenticity Initiative vezető igazgatója szerint a szimbólum egy olyasfajta jelzést ad az egyes tartalmak összetételéről, mint az ételek esetében a tápanyagcímkék, és átláthatóvá teszi a tartalom létrehozásának körülményeit és eszközeit. Mivel az információ a metaadatok közé is beépül, ezért a látható szimbólummal járó információk nem tüntethetők el például Photoshoppal.

A generatív MI-szolgáltatások térnyerésével egyre inkább középpontba került az algoritmusok és a valódi emberi alkotók által készített alkotások megkülönböztetése és jelzése, különösen az egyre nagyobb problémát jelentő deepfake videók miatt, amelynek következtében egyre nagyobb a nyomás a cégek mellett a szabályozó hatóságokon is.

Számos technológiai vállalat, köztük az Adobe is aláírt már egy megállapodást a Fehér Házzal, hogy vízjelrendszereket fejlesszenek ki az MI által generált adatok azonosítására. A Google eddig a SynthID nevű tartalomjelölővel állt elő, ami szintén a metaadatokban jelzi a generátor eszközök használatát, a Digimarc pedig kiadott egy digitális vízjelet, amely szerzői jogi információkat tartalmaz.