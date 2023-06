Használatba vehetik a vállalkozások az Adobe generatív MI-eszközét

Az Adobe bejelentette, hogy egy új szolgáltatás keretében teszi elérhetővé vállalati ügyfelei számára a Firefly generatív MI-modellt, ami személyreszabhatósága révén megkönnyítheti a munkahelyi tartalomelőállítást. Az eszközzel a szervezet dolgozói mindenféle grafikai tudás nélkül generálhatnak képeket szöveges leírások alapján, amiket aztán felhasználhatnak marketingkampányokhoz, a közösségi médiában futtatott promóciókhoz, vagy vállalati prezentációkhoz. A vállalkozások a Firefly-t beépíthetik a saját ökoszisztémájukba, így némi tanítás után a márka stílusát is másolni tudja majd a képek generálása során.

David Wadhwani, az Adobe digitális média üzletágának elnöke szerint a vállalati vezetők arra számítanak, hogy a tartalmak iránti igény az ötszörösére fog ugrani a következő két évben, így elengedhetetlen lesz a belső hatékonyság növelése. Az Adobe Firefly for Enterprise segítségével a szervezetek könnyebben állíthatnak elő tartalmat ötleteikből, és vélhetően nagy sikere lesz, már csak az alapján, hogy az Adobe a Firefly-t két hete integrálta a Photoshopba, a cég statisztikái szerint azóta több mint 150 millió alkalommal vetették be az eszközt a felhasználók.

A Firefly legnagyobb előnye, hogy kereskedelmi szempontból biztonságos képeket generál, mivel a modellt a saját stockfotó piacterén fellelhető, illetve a nyíltan licencelt és köztulajdonban lévő felvételekből összeállított adathalmazon képezték ki, nem pedig a weben összegyűjtött tartalmakból dolgozik – ez egyben védelmet ad a potenciális szerzői jogi problémák ellen, ám cserébe a modell lehetőségei korlátozottabbak, főleg az előállított képek stílusát tekintve. A szolgáltatás így már elérhető a dedikált Firefly webalkalmazásban, az Adobe Expressben és a Creative Cloud felhőalapú tervezőplatformon is.

A Firefly for Enterprise pontos árát egyelőre nem közölte a szoftveróriás, de Ashley Still, az Adobe digitális médiáért felelős vezető alelnöke megerősítette a The Verge számára, hogy az alkalmazottak számára széles körben alkalmazható licencek egységes áron lesznek elérhetők a márkák számára, a szervezet igényei és mérete alapján.

A szoftvercég ezen kívül számos más új generatív MI-szolgáltatást kínál a felhasználóknak a Sensei GenAI platform részeként: míg a Firefly a képekre összpontosít, a Sensei GenAI márkajelzés a szöveg- és adatközpontú modelleket takarja. Az Adobe Experience Manager és az Adobe Journey Optimized például egy generatív MI-alapú marketingszöveg-generátort kínál, ami lehetővé teszi a márkák számára, hogy szerkeszthessék, újrafogalmazhassák és összefoglalhassák a reklámszövegeket, akár előre kiválasztott hangnemben és stílusban kérjék a szövegeket az MI-től.