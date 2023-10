Bemutatkozott az új PlayStation 5

Digitális (lemezmeghajtó nélküli) és Blu-ray olvasóval ellátott változatban is megjelenik a Sony nemrég bejelentett új PlayStation 5 konzolja, ami átgondolt, vékonyabb kialakítással csábítja a játékosokat, ezért a konzol „slim” kiadásának is tekinthető. Az alapmodell után három évvel később érkező új kiadás alapvetően a PS5 és a PS5 Digital Edition helyébe lép, tehát a készletek kifutása után már csak ezek lesznek forgalomban, így végül a "slim" jelzőt is elhagyja a cég a gépek elnevezéséből.

Az új PS5 elődjénél 30 százalékkal kisebb, emellett a tömege 18, valamint 24 százalékkal csökkent a verziótól függően. Változás, hogy a gépek már egy terabájt tárhellyel érkeznek, a cserélhető fedlapok pedig két részből állnak oldalanként, amit az egyik panel helyére illeszthető, utólag csatlakoztatható lemezmeghajtó magyaráz. Elöl ráadásul egy kettős USB-C port kapott helyet a jelenlegi PS5-ön elérhető egyetlen USB-C és USB-A port helyett.

PlayStation 5 - Same Immersive Power. New Slimmer Size. Még több videó

Európában 450 és 550 eurót (kb. nettó 174-212 ezer forint) kell majd kifizetni az új konzolokért, de a digitális kiadás mellé később elérhetővé válik egy külsőleg csatlakoztatható Blu-ray meghajtó, amihez további 120 euróért férhetnek hozzá a felhasználók. Az új PlayStation 5 modellek először az amerikai és japán piacokon válnak elérhetővé novemberben, és fokozatosan kerülnek fel a boltok polcokra a következő hónapok során más országokban is-

A Sony Group Corp. idén április végén zárt üzleti évet és negyedévet is, a cég a chipekkel foglalkozó részleg és a PlayStation 5 eladásainak köszönhetően rekordot döntött, nem akármilyen számokkal. A 2022. április és 2023. március 31. közt tartó üzleti évben a japán elektronikai és szórakoztatóipari konszern eladásai 16,3 százalékkal 11,54 billió jenre nőttek. Az akkori közlés szerint az üzleti év során 19,1 millió PlayStation 5 konzol talált gazdára, ami meghaladta a 18 millió darabszámos előrejelzést. Júliusban sikerült átlépni az összesen 40 millió eladott konzol mérföldkövét.