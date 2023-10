Apple: a franciák máshogy tesztelték az iPhone 12 sugárzását

Az Apple nemrég feltöltött támogatási dokumentuma részletesebben is bemutatja, hogy a francia hírközlési hatóság (ANFR) által végzett, iPhone 12 készülékek elektromágneses kisugárzását vizsgáló mérése hogyan tért el a nemzetközi szabványoktól. Az ügy előzménye, hogy szeptember 12-én az ANFR kiadott egy közleményt, amely szerint az iPhone 12 túllépi a fajlagos energiaelnyelési tényezőre (SAR) vonatkozó határértékeket, ezért átmenetileg megtiltották az iPhone 12 készülékek forgalmazását az országban, amíg a cupertinói cég nem jelentkezik a szükséges szoftverfrissítéssel.

Az AFNR lényegében egy szúrópróbaszerű, 141 különböző típusú készüléket érintő vizsgálat során mért magas (5,74 watt kilogrammonként) fajlagos abszorpciós rátát az iPhone 12 termékcsalád esetében. Az Európai Unió tagállamaiban törvényileg meghatározott felső küszöbérték (a készüléket kézben fogva, illetve nadrágzsebben hordva) 4 watt per kilogramm. A nemzetközi előírások és normák azt szabályozzák, mekkora energiamennyiséget továbbíthat egy készülék, amely közelről érintkezik az emberi testtel.

Az Apple szerint az iPhone-okban több mint egy évtizede megtalálható a szenzorokkal támogatott testfelismerési funkció, amely némileg megnöveli az átviteli teljesítményt, amikor a telefont egy statikus felületre, például az asztalra teszik le. Az enyhe teljesítménynövekedés nem jelent problémát a SAR szempontjából, mivel ilyenkor a telefon az asztalon van, és nem a test közelében, tehát nem lehet ártalmas a felhasználóra nézve. A francia szabályozó hatóság (az ANFR) viszont jelenleg olyan bevizsgálási protokollt alkalmaz, amely nem veszi figyelembe ezt a testérzékelési mechanizmust, és így nem megfelelőnek értékeli az enyhe teljesítménynövekedést – magyarázza az Apple.

Az ANFR által alkalmazott vizsgálati protokoll szerint a készülékeknek akkor is meg kell felelniük a testtel való érintkezésre vonatkozó SAR-határértékeknek, amikor a testtől távol, statikus felületen vannak az eszközök - ez pedig nincs összhangban a nemzetközi szabványokkal, amelyek különálló vizsgálatokat biztosítanak az olyan teljesítményszabályozó mechanizmusokhoz, amelyekre a szabványos SAR-tesztek nem térnek ki. Az Apple szerint tehát az iPhone 12 még szoftverfrissítés nélkül is biztonságosan használható, és ez eddig is így volt.

A francia felhasználóknak kiadott iOS 17.1 szoftverfrissítés a bevizsgálási protokollnak való megfelelés érdekében ezért kikapcsolja a funkciót, és akkor is csökkenti az energiafogyasztást, amikor a telefon a testtől távol, statikus felületen van. Ezért azokon a területeken, ahol gyengébb a mobilhálózati jel, az antennák továbbítási energiájának csökkenése némileg alacsonyabb teljesítményt eredményezhet, de a felhasználók túlnyomó többsége nem fog jelentős változást tapasztalni – írja a cég.

Hasonlóról mesélt korábban egy a HWSW által megkérdezett távközlési szakértő, aki szerint a tipikusan a francia piacra szánt, a maximális adóteljesítményt csökkentő frissítés hatással lesz a készülékek hálózathasználati képességeire, azaz az adóteljesítmény szoftveres csökkentése miatt a frissítést kapott iPhone 12 modellek a hálózati lefedettségtől függően hamarabb elveszíthetik a jelet, mint a nem frissített típusok.