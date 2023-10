Az árváltozások kapcsán vizsgálja a GVH a DIGI-t

A 4iG Csoporthoz tartozó Digi Távközlési Kft. tájékoztatási gyakorlatával kapcsolatban indított múlt héten vizsgálatot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mely most először néz a körmére a szolgáltatónak a cég 2022 januári tulajdonosváltása óta. A cég idén kétszer hajtott végre általános áremelést, egyszer január 1-jén, egyszer pedig május 1-jén, a két áremeléssel kapcsolatos kommunikáció áll a hatóság célkeresztjében.

A GVH-hoz érkezett jelzések szerint 2022 novemberétől a cég a fogyasztók felé következetlen, ellentmondásos tájékoztatási gyakorlatot folytatott a díjemelés feltételeivel kapcsolatban. Ez alapján a GVH azt vélelmezi, hogy a távközlési cég kereskedelmi kommunikációja a fogyasztókban azt a benyomást kelthette, hogyha egy fogyasztó 2022. december 31-ig hűségszerződést kötött a távközlési céggel, akkor az előfizetési díjai a vállalt hűségidőszak alatt nem fognak emelkedni.

A január 1-jén hatályba lépő áremelés részleteiről tavaly novemberben tájékoztatta az előfizetőket a Digi. A cég az év elején az összes vezetékes szolgáltatás díját felfelé korrigálta, ami érintette a csomagajánlatokat is. Így a legnépszerűbb, tévéelőfizetést, vezetékes telefont és gigabites internetet egyaránt tartalmazó Digi Nekem konstrukció kedvezményes havi csomagára 22%-kal, 6900 forintról 8400 forintra nőtt, a szolgáltató ugyanakkor új hűségprogramot is indított januártól, valamint bevezette a versenytárs szolgáltatóknál már jó ideje elérhető e-Pack kedvezményt is, melynek feltétele az elektronikus számlázás igénybe vétele és a számlán megjelölt határidőig történő díjfizetés.

A szolgáltató akkor arról tájékoztatta meglévő ügyfeleit, hogy

a díjemelés a határozott idejű szerződésben lévő (hűségidőt vállaló) ügyfeleket a szerződés határozott időtartamának lejártáig nem érinti.

Idén áprilisban aztán a szolgáltató - csatlakozva a többi nagy piaci szereplőhöz - bejelentette az általános, 14,5%-os mértékű inflációkövető díjkorrekcióját, melyet májustól hajtott végre, ez azonban nem vonatkozott minden előfizetőre.

Így a tavasszal közzétett szerződési feltételek értelmében változatlan maradt azoknak a havi díja (a szerződés határozott időtartamának lejártáig),

akik tavaly május 1. és június 30. között kötöttek határozott idejű szerződést a szolgáltatóval, illetve akik számára a DIGI garantálta, hogy a határozott idejű szerződés időtartama alatt nem változtat a díjakon.

Ahogy az más esetben is lenni szokott, a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.