Egy éven belül másodszor emel árat a Digi

Január elsejével gyakorlatilag vége a fapados Diginek, már ami a szolgáltatások árazását illeti, a 4iG Nyrt. tulajdonában lévő távközlési cég ugyanis július után ismét - ezúttal jóval jelentősebb mértékben - megemeli szolgáltatásainak előfizetési díját. A rendszerbe ugyanakkor új kedvezmények is kerülnek, melyek a korábbinál jobban honorálják a hűséget, a fizetési fegyelmet és a környezettudatos számlázási mód használatát.

A szolgáltató weboldalára ma felkerült, 2023. január 1-jétől érvényes szerződési feltételek szerint a díjemelés a cég szinte összes vezetékes szolgáltatását és a műholdas tévéelőfizetéseket érinti kisebb-nagyobb mértékben. A legjelentősebb áremelés - egységesen havi bruttó 2000 Ft - az FTTB és FTTH internetes csomagok listaáránál várható.

Itt az emelés mértéke jóval meghaladja az idén várható pénzromlás mértékét, az előfizetők körében legkedveltebb, DigiNet 1000 FTTH csomag havi díja például több mint 50%-kal nőhet majd januártól.

A televíziós díjcsomagok - platformtól függetlenül - egységesen havi bruttó 1000 Ft-tal drágulnak majd (itt az emelés mértéke nagyjából 30%-os), míg a vezetékes telefonszolgáltatásoknál csak a drágább, DigiTel 1500 konstrukció havi díja emelkedik 1500-ról 2500 forintra, az előfizetők körében feltételezhetően népszerűbb DigiTel 250 tarifa havi díja nem változik.

Az áremelés értelemszerűen érinti a több vezetékes szolgáltatásból összeálló dual és triple play csomagokat is. A legnépszerűbb, tévéelőfizetést, vezetékes telefont és gigabites internetet egyaránt tartalmazó Digi Nekem konstrukció kedvezményes havi csomagára 22%-kal, 6900 forintról 8400 forintra nő majd, a szolgáltató ugyanakkor új hűségprogramot is indít januártól, valamint bevezeti a versenytárs szolgáltatóknál már jó ideje elérhető e-Pack kedvezményt is, melynek feltétele az elektronikus számlázás igénybe vétele és a számlán megjelölt határidőig történő díjfizetés.

A most bevezetett hűségprogrammal a 12 hónapos hűségidőt vállaló ügyfelek számára – a 2023. január 1-től érvényes listaárakhoz képest – az egy termékkel rendelkezők esetében 500 forint, a két vagy három szolgáltatásra előfizetőknél 1000 forint havidíj kedvezményt biztosít a Digi. Emellett az az új e-Pack csomaghoz kapcsolódó kedvezmény aktiválása havonta további 500 forint szolgáltatási díjkedvezményt is jelenthet az előfizetőknek.

A kedvezményeket minden új előfizető és a már lejárt hűségidejű szerződéssel rendelkező ügyfél is igénybe veheti. A kedvezmények érvényesítésére a számlalevelek kézhezvételétől, legkorábban mától lesz lehetőség. A díjemelés a határozott idejű szerződésben lévő (hűségidőt vállaló) ügyfeleket a szerződés határozott időtartamának lejártáig nem érinti.

Mobilban kivárnak

A mostani áremelés a júliusival ellentétben egyáltalán nem érinti a mobilos előfizetőket, miután a tulajdonos a szegmenst illetően vélhetően kivárásra játszik. Amint biztossá válik ugyanis a Vodafone Magyarország augusztusban bejelentett, az állammal közösen tervezett akvizíciója, a DigiMobil szolgáltatás sorsa a várakozások szerint azonnal megpecsételődhet.

A mobiltermékek értékesítésében ezzel együtt is tapasztalható volt változás az elmúlt hetekben, így mind a szolgáltató weboldaláról, mind az értékesítési pontokról eltűntek a korábban forgalmazott, jellemzően alacsony árszintet képviselő, belépőszintű okostelefonok.

A 4iG távközlési üzletágának stratégiai átalakulása részeként fokozatosan megújulnak a DIGI szolgáltatásai, illetve átalakul a bolthálózatban elérhető termékválaszték. A korábban forgalmazott, jellemzően alacsony kategóriás mobilkészülékek kivonása a bolthálózatból ennek a stratégiának megfelelően zajlik. A folyamat összhangban van a társaság jövő évre tervezett márkaváltásával, melynek során megújul majd a társaság arculata, előfizetői értékajánlata, illetve a boltokban és az online shop-ban elérhető szolgáltatás- és termékkínálat.

-közölte a fentiekkel kapcsolatos érdeklődésünkre a szolgáltató. Az egységes márka bevezetése régóta lebegtetett lépés a menedzsment részéről, egyes spekulációk szerint a cégcsoport új távközlési ernyőmárkája Magyarországon is a külföldi érdekeltségek némelyikénél már bevezetett One lesz.

Itt nyitott kérdés lehet, hogy egy sikeres Vodafone akvizíciót követően mi történik majd a Vodafone márkával a magyar piacon - az ilyen ügyletek során a felek rendszerint szerződésbe foglalják a márkahasználatra vonatkozó jogokat, beleértve a márka további használatának maximális határidejét, ahogy azt tették a Digi felvásárlásakor idén januárban, vagy egy másik piaci szereplő, a Telenor Magyarország új tulajdonoshoz kerülésekor 2018-ban.

Maradnak kihívók

Az árak piaci átlaghoz igazítása, vagy legalábbis ilyen mértékű korrekciója a Digi előző tulajdonosától teljesen elképzelhetetlen lépésnek tűntek volna, a 4iG ugyanakkor amellett, hogy az eddigi nyilatkozatok alapján továbbra is határozottan kihívó piaci szereplőként tekint az üzletágra, láthatóan igyekszik felfelé pozícionálni a fapados szolgáltatót.

Az idén nyáron kinevezett új szakmai menedzsment vállán ezzel párhuzamosan óriási teherként nyugszik a szerteágazó platformok integrálása, amit a Vodafone belebegtetett akvirálása cseppet sem könnyít meg. Ha ez nem lenne elég, a cégnek ezt a transzformációs folyamatot minden eddiginél nagyobb kihívásokat rejtő gazdasági közegben, elszálló infláció és energiaárak közepette kell levezényelnie.