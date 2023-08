Ismét drágult a Digi internetszolgáltatása

Széles körben elérhető WiFi6 szolgáltatással erősít a Digi - áll a szolgáltató által hétfőn kiadott sajtóközlemény címében, később azonban kiderül, hogy a szolgáltató bár csakugyan fejlettebb előfizetői végberendezést biztosít egyes, újonnan szerződő ügyfeleinek augusztus közepétől, ezt azonban - az újonnan szerződő ügyfelek esetében - drágábban is teszi.

A szolgáltató közleményében hangsúlyozottan a WiFi6 képességet emeli ki az új díjcsomagok legfőbb vonzerejeként, ugyanakkor az internetcsatlakozási sebesség a korábbi évekhez képest nem változik, vagyis a DigiNet 1000 díjcsomag éppúgy gigabites maximális letöltési és 300 Mbps feltöltési sávszélességet kínál, mint elődje. Újdonság ugyanakkor, hogy az új kínálatban (ismét) szerepelnek az 500 Mbps és 250 Mbps maximális letöltési sebességet kínáló tarifák, valamivel olcsóbban, ugyanakkor csak opciós WiFi6 lehetőséggel.

Az új portfólió esetében a technikai adottságok mellett változnak az árak is, így a 2022-ben bevezetett DigiNet 1000-hez képest a most bemutatott szolgáltatás havi díja listaáron - akciók figyelembe vétele nélkül - nagyjából 13%-kal, havi 6750 Ft-ról 7630 Ft-ra nő.

Szia, bér? Az IT-sok és a recruiterek között meglévő káros szakadék megszüntetéséhez párbeszéd, és kölcsönös változás szükséges. A friss kraftie adásban hídépítésbe kezdtünk. Az IT-sok és a recruiterek között meglévő káros szakadék megszüntetéséhez párbeszéd, és kölcsönös változás szükséges. A friss kraftie adásban hídépítésbe kezdtünk.

Szia, bér? Az IT-sok és a recruiterek között meglévő káros szakadék megszüntetéséhez párbeszéd, és kölcsönös változás szükséges. A friss kraftie adásban hídépítésbe kezdtünk.

A HWSW kalkulációi alapján ahogy korábban, úgy ezúttal is elsősorban azoknak a terhei nőnek, akik önállóan veszik igénybe az internetszolgáltatást a cégtől. A fenti havidíjra ugyanis különböző hűségkedvezmények és csomagkedvezmények is érvényesíthetők, így például a DigiNet 1000-et, egy alap telefonszolgáltatást és egy kábeltévé-szolgáltatást tartalmazó csomag havi díja 12 hónapnyi határozott idejű szerződés mellett 9560 Ft, amit az első három hónapban további 3730 Ft-tal csökkent, ha az ügyfél az e-Pack szolgáltatásra is előfizet.

Összehasonlításképpen ugyanez a csomagajánlat a WiFi6 képesség nélküli, most kivezetetett DigiNet 1000 díjcsomaggal előfizetve havi 8460 forintba kerül, a díjból pedig havonta további 570 Ft-nyi e-Pack kedvezményt is levon a szolgáltató - az új internetelőfizetést tartalmazó Digi Nekem csomag összköltsége 12 hónapra levetítve tehát összességében nem egészen 200 forinttal emelkedik.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a csomagajánlatok havi díja nem emelkedett ennél sokkal jelentősebb mértékben az elmúlt években a szolgáltatónál, amit jól példáz, hogy

a fenti szolgáltatácsomagért (WiFi6 nélkül) két évvel ezelőtt még csupán 6000 forintot kellett fizetni havonta, ráadásul hűségvállalás nélkül.

A spórolni szándékozó háztartásoknak szánt DigiNet 250 és DigiNet 500 internetcsomagokat tartalmazó Digi Nekem konstrukciók a fenti 9560 Ft-os díjhoz képest havi 1500 és 1000 forinttal olcsóbbak, ezekhez ugyanakkor nem érvényesíthető a 3730 Ft-os havidíj-kedvezmény három hónapra, illetve a WiFi6 eszköznek havi 990 Ft-os opciós felára van - ebből következik, hogy az első 12 hónapra az igénybevétel összes költségét tekintve a köztes, 500 Mbps letöltési sávszélességet biztosító netcsomag nem biztosít értelmezhető árelőnyt. További lényeges kikötés, hogy a DigiNet 250 díjcsomagot önállóan nem, csak DigiNekem csomag részeként lehet igényelni.

A gyorsabb és nagyobb kapacitású otthoni vezeték nélküli hálózatot biztosító WiFi6-képes előfizetői végberendezések egyébként nem mostantól lettek elérhetők a szolgáltatónál, eddig azonban csak 13 településen volt elérhető ez a technológia, mostantól pedig a Digi "szinte teljes" optikai hálózatán.