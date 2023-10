A Vodafone-nál is elindult a WiFi-alapú hanghívás

Október 4-től immár hivatalosan is elérhetővé vált egy, a hanghívások minőségét javítani hivatott szolgáltatás a Vodafone Magyarország hálózatán: a tegnapi naptól a cég lakossági és üzleti ügyfelei egyaránt használhatják a helyi hálózat WiFi hozzáférési pontját a hagyományos mobilhívások lebonyolítására. A Voice over WiFi, vagy rövidítve VoWiFi a vakfoltok felszámolása mellett a szolgáltató hálózatának terhelését is csökkentheti.

A hagyományos WiFi routerek kvázi mobil bázisállomásként történő használata előtt ugyanakkor egyelőre nem minden Vodafone előfizető számára nyílt meg a lehetőség. A szolgáltató szerdán kiküldött tájékoztató e-mailjében kiemeli, hogy a WiFi alapú hanghívás jelenleg azokon az Apple iPhone-okon használható, melyeket frissítettek az iOS szeptemberben megjelent legújabb, 17-es kiadására (a szolgáltatással kompatibilis készülékek listája itt található).

A szolgáltatás használatának néhány egyéb feltétele is van, így a készüléktámogatás mellett lényeges, hogy VoLTE/4G-képes SIM legyen a telefonban, valamint be legyen kapcsolva a VoLTE szolgáltatás, illetve értelemszerűen a VoWiFi szolgáltatás a beállításoknál. A VoWiFi szolgáltatás használatához nincs szükség semmilyen alkalmazás telepítésére, illetve a WiFi alapú hanghívás külön díjazás nélkül igénybe vehető.

A szolgáltatás használható külföldön is, ám ilyenkor ha a telefonáló elhagyja a WiFi hálózat rádiuszát (vagy bármely más okból a WiFi jel megszűnik), a hívás nem vált át automatikusan a mobilhálózatra, így megszakad a beszélgetés. A WiFi hanghívással a belföldről külföldi hívószámra indított hanghívásokat és az elküldött SMS-eket a belföldi tarifa szerint számlázza az operátor, akárcsak a külföldről magyarországi hívószámra indított WiFi-alapú hívások és SMS-ek esetében.

A VoWiFi szolgáltatás a Vodafone Magyarország hálózatát használó DigiMobil ügyfelek számára nem érhető el.

Utóbbi kitétel különösen fájó lehet az egykori negyedik magyar mobilszolgáltató ügyfeleinek, hiszen éppen a Diginél vált elsőként elérhetővé Magyarországon a VoWiFi szolgáltatás a kereskedelmi mobilszolgáltatás 2019-es indulásakor, majd ugyanebben az évben, néhány hónappal később a Magyar Telekom ügyfelei is igénybe vehették a szolgáltatást. A Yettel Magyarországnál a VoWiFi egyelőre csak az üzleti előfizetők számára érhető el, információink szerint azonban rövid időn belül a lakossági ügyfelekre is kiterjesztik majd a szolgáltatást.