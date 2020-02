Sokat segít a vakfoltoknál a Telekom VoWiFi-je

Tavaly augusztusban tette szélesebb előfizetői kör számára is elérhetővé a Magyar Telekom a Voice over Wi-Fi, vagyis VoWiFi szolgáltatást, az ingyenes szolgáltatásra jelentkező ügyfelek pedig elégedetten használják azt - nagyjából ez volt a legfőbb mondanivalója annak a háttérbeszélgetésnek, mely a szolgáltató illetékes szakembereinek részvételével zajlott csütörtök délelőtt. A VoWiFi-t ugyanakkor nem kapcsolják be automatikusan az ügyfeleknek, ráadásul feltöltőkártyásoknak továbbra sem jár a Wi-Fi alapú hanghívás.

A Telekomnál tavaly indult VoWiFi lényegében kéz a kézben jár a Voice over LTE, vagyis VoLTE rendszerrel (ezt a Telekom 4G Hangnak hívja), mindkét megoldás alapja, hogy az áramkörkapcsolt hangátvitel helyett teljes IP-alapú jelfolyamot használ, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Míg a VoLTE esetén a szolgáltatók elsősorban a jobb hangminőségű és gyorsabban felépülő hívást, illetve a hívás közben folyamatosan elérhető szélessávú mobilhálózatot emelik ki előnyként, addig a VoWiFi mindezeken túl azzal a nyilvánvaló előnnyel szolgál, hogy ott is lehet használni hagyományos hangátvitelre a mobiltelefont, ahol egyáltalán nincs a szolgáltatónak térereje, de van valamilyen Wi-Fi internetkapcsolat - a háttérszolgáltató ebből a szempontból indifferens.

Bármilyen wifi routerből mobilcellát csinál a VoWifi

A két, fentebb említett szolgáltatás a közös háttérrendszernek (IP Multimedia Subsystem, azaz IMS) köszönhetően jól kiegészíti egymást, a Telekom szerint valójában észre se lehet venni, hogy az ügyfél éppen mobilhálózaton vagy Wi-Fi-n keresztül bonyolítja le a hanghívást. Ráadásul a VoLTE és a VoWiFi esetében megoldott a mobilitás kérdése is, vagyis ha valaki kilép a Wi-Fi hálózat hatósugarából, a hívást - elvileg - észrevétlenül átveszi a 4G-s mobilhálózat. Itt fontos megjegyezni, hogy ha a mobil nem talál 4G-s hálózatot a körzetben, vagy egyáltalán nincs hálózati jel, a folyamatban lévő hívás megszakad.

Bár úgy tűnhet, a VoWiFi egyik hasznos hozadéka lehet a 4G-s hálózatok terheltségének csökkentése (offload), a Telekom szakemberei szerint ennek ma minimális hatása van csak, mivel a VoLTE hívások már eleve olyan jól optimalizáltak, hogy a 2G-s és 3G-s hanghívásokhoz képest töredék erőforrást vesznek igénybe. Nem mintha nagy tömegek használnák jelenleg ezt a híváskapcsolati módot - bár a Telekom nem közölt ezzel kapcsolatos számokat, az a tény, hogy az ügyfeleknek csak külön kérésre aktiválják a marketingkommunikációban eddig minimális fókuszt kapó funkciót, azt sejteti, hogy az ügyfélbázis minimális része él a VoWiFi adta lehetőségekkel.

Bár a kompatibilis készülékek száma a bevezetés óta nagyot nőtt, ráadásul a korábbiakkal szemben ma már az sem feltétlenül szükséges, hogy az előfizető a Telekomnál vásárolja a mobilt, az a tény, hogy a VoWiFi alapesetben ki van kapcsolva minden készüléken, szintén nem segíti elő az aktív használatot.

Hogy a magyar mobilpiac egyébként mennyire érett meg a VoWiFi-érára, azt jól mutatja, hogy a Telekom mellett egyedül az egyelőre tesztüzemben működő DIGI-nél érhető el ez a funkció. Utóbbinak elementáris érdeke, hogy a jelenlegi gyér lefedettséget valamilyen áthidaló technológiával megoldja, nem véletlen, hogy a DIGI volt az első mobilszolgáltató Magyarországon, mely elindította a Wi-Fi alapú hanghívást (tavaly májusban, a DIGI Mobil szolgáltatás indulásakor).