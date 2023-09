Jönnek a Meta emberszerű chatbotjai

A Meta hivatalosan is bejelentette a Connect nevű éves eseménye keretén belül, hogy érkeznek legújabb, mesterséges intelligencia által vezérelt, „perszónáknak” nevezett chatbotjai a különböző szolgáltatásain belül. Az emberközeli, személyiségekkel ellátott Meta MI chatbotok lényegében a felhasználók kereséseit teszik egyszerűbbé, és személyre szabott ajánlásokkal térnek vissza, párbeszédes formában, az Instagram, a Facebook és a WhatsApp felületén is. A közösségi platformokon összesen 28 különböző személyiséggel felvértezett robottal lehet majd beszélgetni, egyes figurákat hírességekről formáztak. A fejlesztés a Meta LLaMA 2 nagy nyelvi modelljét használja, és a Microsoft Bing segítségével gyűjt valós idejű információkat az internetről.

A Meta az AI Studio nevű szolgáltatással lehetővé teszi azt is, hogy a fejlesztők saját chatbotokat készíthessenek az „ügyfélélmény fokozása érdekében”, vagy a brand építésének céljából. Az MI-asszisztensek és perszónák első körben az amerikai felhasználók számára válnak láthatóvá, fokozatosan terjeszti ki a cég a szolgáltatás elérhetőségét.

Egy ilyen szolgáltatással két fronton erősíthet a Meta: egyrészt a beépített chatbotok segíthetnek növelni a Facebook és az Instagram platformok iránti elkötelezettséget és aktivitást, másrészt a közösségi óriás versenytársként pozicionálhatná magát olyan generatív szolgáltatásokkal szemben, mint a Google Bard, vagy a Microsoft által támogatott ChatGPT. Mark Zuckerberg korábban már nyíltan beszélt azon tervéről, hogy „MI perszónákat” integrálnának a különböző termékekbe, februárban egy dedikált csoport jött létre, amely a generatív MI képességeire épülő fejlesztésekért felel.

Érdemes megjegyezni, hogy ugyan a cég a felhasználói előnyöket hangsúlyozza, számára is rendkívül előnyös, hiszen több adatot szerezhet a felhasználók érdeklődési köreiről a chatbotokkal folytatott beszélgetések révén, amivel tovább finomíthatja a hirdetések célzását. Az elmúlt néhány hónapban a Snap szponzorált linkekkel bővítette a ChatGPT-alapú My AI chatbotot, ami szintén egy újabb mód lehet arra, hogy a Meta valami hasonló lépéssel további reklámbevételekre tegyen szert.

Meta Quest 3

Zuckerberg természetesen nem hagyott fel a virtuális valósággal (és a metaverzummal) sem, hardverek terén az egyik újdonság a Quest 3 kevert valóságos headset, ami elődjéhez képest nagyobb felbontású kijelzőkkel és teljesítménnyel csábítja a felhasználókat. A headset 110 fokos látószöggel, jobb lencsékkel rendelkezik, a két darab LCD kijelző egyenként 2064 x 2208 felbontást produkál szemenként és 90Hz-es, illetve 120Hz-es képfrissítés jellemzi, miközben belül egy Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 chip dolgozik, ami a Meta szerint felére csökkenti a töltőképernyők idejét.

Introducing Meta Quest 3 | Coming This Fall Még több videó

Az 500 dollárról induló, októbertól kapható Quest 3 headset ezúttal már Xbox Cloud Gaming támogatást is kap decembertől kezdve, amivel a Game Passben lévő játékokat lehet streamelni majd egy virtuális képernyőre. A lehetőséggel bármilyen sík felületre "kivetíthető" egy virtuális képernyő, miközben a játékos egy Bluetooth kontrollerrel irányít. Adott a visszafelé kompatibilitás is, tehát az új eszköz gond nélkül futtatja a Quest 2 játékait, ezen felül a headset PC-re is ráköthető, hogy a Steamen elérhető VR-programokat is használhassák a játékosok.

A Quest 3 aksija átlagosan több mint 2 órás üzemidőt biztosít, a töltéshez választható egy külön megvásárolható töltőállomás is. A 128 GB-os verzió mellett elérhető egy 512 GB tárhellyel ellátott változat is.

Ray-Ban Meta okosszemüveg

Annak ellenére, hogy a Meta drága, a Ray-Bannel közösen kiadott Stories okosszemüvege nem volt különösebben nagy sikersztori, újabb generáció érkezik a 2021-es kiadás után, ami ezúttal már elhagyja a "Stories" márkanevet (most már egyszerűen Ray-Ban Meta Smart Glasses).

A Wall Street korábban az elsőgenerációs szemüveggel kapcsolatban azt írta: a februári adatok alapján 300 ezer eladott szemüveg már kevesebb mint 10 százalékát használják a vásárlók, tehát körülbelül 27 ezer aktív felhasználóról van szó, annak ellenére, hogy a 300 dolláros (nettó 107 ezer forint) termék nem mondható olcsónak. A Stories szemüvegen dolgozó csapat szintén a VR-ral és metaverzummal foglalkozó Reality Labs alá tartozik, ami június 30-ig bezárólag az idei évben eddig 7,7 milliárd dollár működési veszteséget jelentett. A negatív felhasználói visszajelzések nagy része a hangutasítások működésével, a csatlakoztathatósággal és az akkumulátor harmatos élettartamával volt kapcsolatos.

Az új Ray-Ban okosszemüveg elméletileg ezeket a hibákat próbálja küszöbölni, emellett az új funkciók közé érkezett az élő közvetítés lehetősége is, a szemüveg kezdőára 299 dollár. Újdonság a két beépített, 12 megapixeles kamera, amik 1080p-s videókat is tudnak készíteni. Adott egy új beépített audiorendszer, aminek köszönhetően a hallgatott zenét csak a felhasználó hallja, és a tervezők újragondolták az eszköz több pontján elhelyezett mikrofonok rendszerét is. A Meta tájékoztatása szerint az eszköz 4-6 órás üzemidővel bír. Az október 17-től megvásárolható szemüveg ára maradt 299 dollár, tehát körülbelül 110 ezer forint.