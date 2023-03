A metaverzum-csapat felett is lendül a Disney kaszája

Bob Iger vezérigazgató hétfői közleménye szerint a már február elején belengetett elbocsátásokat a héten kezdik el bejelenteni, belsős informátorok elmondása alapján az első áldozatok listáján a Disney újgenerációs történetmesélő és fogyasztói élményekkel foglalkozó egysége, a metaverzum stratégiákat fejlesztő kis részleg is szerepel. Sok más nagy konglomerátumhoz hasonlóan a Disney is próbál csökkenteni költségein (főleg a legutóbbi, nem túl kedvező negyedéves eredmények után), ami gyakran azzal jár, hogy olyan drága projektektől válnak meg elsősorban, amelyek rövid távon nem hoznak számottevő bevételt.

A The Wall Street Journal forrásai szerint a mintegy 50 főből álló csapat minden tagjának mennie kell, egyedül a részleget vezető, veterán szakembernek számító Mike White marad a cégnél, még nem tudni milyen pozícióban. A Disney korábbi vezérigazgatója, a novemberben leváltott Bob Chapek azzal kereste meg tavaly White-ot, hogy segítsen egy olyan új paradigma felépítésében, ami a közönséget jobban összekapcsolja a történeteikkel, kitérve a metaverzum nagy lehetőségeire, amit a történetmesélés következő nagy határterületének, és egyben a Disney stratégiájának lehetséges pilléreként említett.

A veterán média- és technológiai vezetőt így az újonnan létrehozott Next Generation Storytelling and Consumer Experiences részleg élére igazolták le, feladata többek közt a Disney kreatív vezetőinek szánt technológiai eszköztár összeállítása volt. A szakértő eddig több ötletet is kidolgozott a kiterjesztett valóság használatával kapcsolatban, köztük egy nyolcperces AR-filmet is, amit a Disney+ szolgáltatáson belül mutattak be.

White felvételére és az új metaverzum részleg létrehozására néhány hónappal azután került sor, hogy a Facebook átnevezte Metát, ezzel is jelezve komoly elkötelezettségét a metaverzum koncepciója iránt, amibe a közösségi óriás eddig dollármilliárdokat öntött. A virtuális valósággal foglalkozó részleg egyelőre óriási veszteségeket termel, jóllehet Zuckerberg korábbi nyilatkozataival utalt rá, hogy ezzel a kezdetektől fogva számoltak a cégnél, és hogy a terület a fejlesztésébe tolt milliárdoknak köszönhetően jó darabig veszteséges marad még.

Egyelőre nem tudni, hogy a Disney-nek ettől függetlenül vannak-e még tervei a metaverzummal és folytatja-e a munkát más csapatokon keresztül, de a Metához hasonlóan mindenképp hosszútávú tervben kell gondolkodnia.