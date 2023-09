No more thing - telefon nélküli bemutatót tartott a Huawei

Új termékek egész garmadáját jelentette be hétfőn a Huawei Technologies, Kína legnagyobb és az ázsiai régió egyik legfontosabb IT-gyártója, mely az amerikai embargók egyik elsődleges célpontja is egyben. A társaság fogyasztói üzletágának elmúlt években tartott talán legfontosabb rendezvényét Kínában (és alighanem az Egyesült Államokban is) fokozott érdeklődés kísérte, hiszen a cég rajongói (és az amerikai hivatalnokok) biztosak voltak benne, hogy ezúttal minden titokra fény derül a Kínában egyébként már augusztus óta megvásárolható új csúcskategóriás mobilról, a Huawei Mate 60 Pro-ról.

Az újdonsággal kapcsolatos hype-ot jól hajtotta, hogy a gyártó új csúcsmobilja, illetve annak sorsa az elmúlt hetekben az amerikai szankciók által megtépázott kínai technológiai ipar főnixként való feltámadásának egyfajta szimbólumává vált, a gyártó titkolózása pedig ha lehet csak még jobban felkorbácsolta a kedélyeket.

A mate 60-t próbáló fiatalok egy pekingi huawei üzletben (fotó: getty images)

A teátrális elemekben bővelkedő, több ezer ember által élőben, több millió néző által pedig online követett esemény elején aztán Yu Chengdong, a Huawei Technologies fogyasztói üzletágának vezetője hamar kijelentette, hogy a mindenkit érdeklő Mate 60 Pro-ról az eseményen az eddigiekhez képest pontosan annyi plusz információt árulnak el, mint eddig, vagyis

SEMENNYIT.

Yu helyette megköszönte az "egész nemzet" eddigi támogatását, illetve megígérte, hogy a cég mindent megtesz annak érdekében, hogy a készülékből minél többet sikerüljön legyártani. A részlegvezető szavai ezzel lényegében alátámasztották azokat a jórészt amerikai elemzői véleményeket, miszerint a kínai óriás a Mate 60 Proból erősen limitált mennyiséget tud csak gyártani, a szinte kizárólag a honi piacra szánt készülék pedig jelenlegi formájában inkább tekinthető az amerikaiak irányába intézett blöffnek vagy egyfajta médiahacknek.

A több mint kétórásra nyúlt bemutató - melyen többek között elektromos autó koncepció, új tablet, okosóra, headset és más termékek is előkerültek - után a lelkesítőnek szánt showelemek dacára érezhetően maradt némi űr még a legendásan lokálpatrióta kínai közönségben is, de legalábbis a legnagyobb helyi közösségi platformon, a Weibo-n tömegével jelentek meg azok a posztok, melyek a telefon bemutatóját, illetve az ahhoz kötődő katarzisélményt hiányolták.

Az augusztusban minden különösebb fanfár nélkül piacra dobott Huawei Mate 60 Pro egyszerre szimbolikája a kínai cég okostelefon-piacra való visszatérésének, illetve az egész kínai chipgyártó ipar önálló lábra állásának, még akkor is, ha az amerikai szankciók révén a kínaiak jelentős részben saját országaik határai közé szorulnak be, illetve elsősorban honi piacukra számíthatnak a jövőben - vagyis szinte kizárt, hogy a Huawei újra a világ második legnagyobb okostelefon-gyártójává válhasson, mint fénykorában.

A tegnapi bemutató a slusszpoén nélkül is rímelt a nagy visszatérésre, igaz, teljesen más aspektusból. Két évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon utazhatott haza évekig tartó kanadai házi őrizetéből Meng Van-csou, a cég pénzügyi igazgatója, a vállalat alapító-tulajdonosának lánya.