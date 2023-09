Eldőlt, jönnek a reklámok az Amazon Prime Videora is.

A román IT nem csak a bérekben előz minket A hazai IT nem szigetként létezik, hanem a környező országokkal versenyez a betelepülő cégekért. A 16. kraftie adásban úgy gondoltuk, Románia mindenképpen megér egy misét. A hazai IT nem szigetként létezik, hanem a környező országokkal versenyez a betelepülő cégekért. A 16. kraftie adásban úgy gondoltuk, Románia mindenképpen megér egy misét.