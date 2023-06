Reklámokkal bővülhet az Amazon Prime Video is

A nagy online videostreaming-szolgáltatók piacán rendkívül gyilkos a tempó és a küzdelem, ami meglátszik a piaci szereplők nyereségtermelő képességén, illetve adott esetben képtelenségén. Az SVOD-piac legnagyobb szereplői ezért régóta hajlanak abba az irányba, hogy olyan üzleti modellt vezetnek be, mely a reklámbevételekre építve többet hozhat a konyhára - a Netflix reklámokkal támogatott, olcsóbb díjcsomagja után ugyanerre az ösvényre lépett a legnagyobb kihívónak számító versenytárs, a Disney+ is, most pedig úgy tűnik, újabb szereplő számára vált szimpatikussá az elképzelés.

Az Amazon már korábban is tett lépéseket afelé, hogy némi hirdetést tűzdeljen saját streamingszolgáltatásába, egyes műsorokban termékelhelyezéseket, a sportműsorokban pedig reklámokat is jelenített meg korábban. A Prime Video a havi 15 dolláros Prime tagság részeként, illetve különálló előfizetésként is elérhető havi 8,99 dollárért (nálunk mindösssze 899 forintért).

A The Wall Street Journal-nek beszélő források szerint az Amazon néhány hete tárgyalásokat folytat a Prime Video reklámokkal támogatott szintjének elindításáról, az ügy egyelőre korai szakaszban jár, így érdemi részleteket nem tudni, és maga a cég sem kommentált a híresztelést.

A cég egyelőre mérlegeli, miként helyezhetne el reklámokat a Prime Video-ban, egyelőre úgy tűnik, hogy a már meglévő előfizetők számára kezdenének el több hirdetést megjeleníteni, akik egy magasabb összegért cserébe élvezhetnék a reklámmentességet. A hirdetési szünetek állítólag „rövidek” lesznek, de kérdéses, hogy felülmúlja-e a Max által ígért három-négy perc hirdetést óránként, illetve hogy mennyibe kerül az új csomag.

Március végén már látni lehetett, hogy a kezdeti szkepticizmus után lassan de biztosan egyre elfogadóbbak a nézők a nagy online videostreaming-szolgáltatók reklámtámogatott előfizetési csomagajánlataikkal kapcsolatban. Az év első hónapjaiban már nagyjából egymillió amerikai előfizető nézte reklámokkal megszakítva a Netflix tartalmait azért cserébe, hogy a streamingóriás a legkedvezőbb áron kínáljon számukra szórakozást.

Egyes kutatások szerint a nagy riválisok közül az HBO Max és a Disney+ új ügyfelei is elfogadóbbak a reklámokkal kapcsolatban (előbbi 2021 nyarán, utóbbi 2022 decemberében indított reklámtámogatott előfizetéseket), az új csomag bevezetését követő háromhónapos etapban előbbinél az új amerikai ügyfelek 21%-a, utóbbinál pedig a 36%-a választotta ezt a konstrukciót, míg a Netflixnél ugyanez az arány 19%.