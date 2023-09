Küszöbön a Microsoft minden lében kanál MI-segédje

A Microsoft korábban már több ízben beszélt a Copilot MI-asszisztensről, de eddig nem tisztázta, hogy mikor lesz elérhető az újgenerációs segéd az ügyfelek számára is. Most már megvan a hivatalos dátum: november elsejétől kezdhetik el használatba venni a megoldást bizonyos üzleti és vállalati csomagokkal rendelkező Microsoft 365-ügyfelek. Azt már júliusban tudni lehetett, hogy a fejlesztésért havonta és felhasználónként 30 dollárt fog kérni a Microsoft. A Microsoft 365 Copilot az Microsoft 365 E3, E5, Business Standard és Business Premium előfizetések mellé igényelhető majd a fenti prémium összegért cserébe, vagyis lesz olyan vállalati díjcsomag, ami a generatív MI-asszisztenssel együtt több mint a duplájába kerülhet majd havonta.

A Copilotot az MI-hype tetőzésekor, márciusban jelentette be a Microsoft. A cég szerint az új funkciókkal automatizáltan elvégezhetővé válnak a legunalmasabb, ismétlődő műveletek, ezáltal a felhasználónak több erőforrása és kreativitása szabadulhat fel, a PowerPoint esetében a prezentációk létrehozásában, az Excelnél az elemzésben és rendezésben segítenek az algoritmusok. A rendszer emellett segíthet a rutin e-mailek megírásában, azok szortírozásában, értekezletek leiratának elkészítésében is.

Terméktől függően az új Copilot funkciók más-mást jelentenek, a produktivitási programokon túl új MI-alapú funkciókat kap a Dynamics 365 Sales, Viva Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Business Central és Microsoft Supply Chain Center szolgáltatásokba is, amivel az értékesítést és ügyfélszolgálatot érintő ismétlődő műveletekre is kiterjed az automatizálhatóság, például az ellátási láncot érintő külső problémák azonosítása, amiről automatikus figyelmeztetést készít a rendszer e-mail formájában. Az automatizált feladatokhoz olyan forrásokból húznak be adatokat az algoritmusok, mint az eladó CRM-je, ERP-je, a marketingesek által bevitt adatok, internetről elérhető nyilvános adatok és más vállalati információk.

A bejelentés része továbbá, hogy szeptember 26-tól a Windows 11 ingyenes frissítésének részeként számos más termékbe épül be a Copilot, később pedig a Bing keresőbe és az Edge böngészőbe, így a segéd gyakorlatilag minden fontosabb szoftverben elérhetővé válik, az operációs rendszer olyan alapprogramjaiban is, mint a Paint vagy a Photos. A felhasználók a Win+C billentyűparancs segítségével vagy a tálcáról hívhatják elő az MI-asszisztenst, hogy szöveges alapon, vagy hangutasításokkal kérjék meg feladatok végrehajtására. A rendszeren belül az asszisztens többek közt olyan funkciókra képes, mint a szövegek összefoglalása, az ablakok hatékonyabb és gyorsabb rendezgetése, vagy a képek hátterének kivágása, elhomályosítása.

A Microsoft szintén még júliusban bejelentette a Bing Chat vállalati verzióját, a Bing Chat Enterprise-t, mely ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a bárki számára kipróbálható verzió, ugyanakkor a cégeknek nem kell attól tartaniuk a használata során, hogy a rendszeren keresztül esetlegesen üzleti titkok szivároghatnak ki. A Bing támogatni fogja a nemrég bejelentett DALLE-3 képgenerátort, emellett személyre szabottabb válaszokat ad a keresési előzmények alapján.

Az új lehetőségekkel egyben újabb problémák és kérdések merülnek fel az ügyfelekben, ezek közül egy égetően fontos eshetőséget próbál most orvosolni a redmondi óriás, mégpedig a potenciális jogi és szabályozási nehézségekkel kapcsolatban. Brad Smith elnök szeptember elején jelentette be a Copilot Copyright Commitment kezdeményezést, amivel a cég lényegében átvállalja a szerzői jogi kötelezettségvállalást kereskedelmi ügyfeleitől, hogy védettséget biztosítson a Copilot szolgáltatások használata során felmerülő jogi követelésekkel szemben. Ez egy ígéret arra, hogy a vállalat megvédi ügyfeleit, és kifizeti az ilyen jellegű perekből eredő károk vagy egyezségek költségeit, de csak akkor, ha a felperesek "használták a termékekbe épített védőkorlátokat és tartalomszűrőket", és csak akkor, ha a cég eszközeinek fizetős verzióit használják.

A keresőóriás sem adja könnyen

Mindeközben a Google sem tétlenkedik: 2024 első felében indul teljes gőzzel a Google szövegeket, képeket és jegyzeteket generáló MI-segédje, a Duet AI, ami személyenként szintén 30 dollárba kerül majd a Workspace-t használó vállalatoknak. Minden Google Workspace termék, így a Gmail, a Drive, a Táblázatok, a Dokumentumok is megkapják a Google Duet AI névre keresztelt MI-asszisztensét, ami egy hosszabb tesztelési időszak után a jövő év elején széles körben elérhetővé válik az ügyfeleknek az alapvető előfizetési díjon túl fizetett felár fejében.

A Duet egyben több alkalmazás-specifikus funkció gyűjtőfogalmának tekinthető amellett, hogy intelligens asszisztensként segít az irodai programokban. A Google Meet videókonferencia-szolgáltatáson belül a megvilágítás, a hangminőség optimális beállításában is segít, miközben a felhasználó összefoglalókat kérhet az értekezletekről, utóbbi képességet megkapja a Google Chat is, ahol a hosszabb üzenetváltások lényegét szűri és összegzi a szoftver. A Workspace-felhasználók gyakorlatilag az összes appon belül elérhetik a Duetet, ami egyes szoftverekben külön menüből hívható elő, máshol az e-mail, vagy az éppen szerkesztett dokumentum, szöveg ablakából használható. A Gmailen és a Dokumentumokon belül a felhasználók egyszerű szöveges promptokat adhatnak meg a szerkesztőablakban, hogy összegzést vagy választ kérjenek a Duettől, a Diákban szintén parancsok segítségével kérhető leírás megadásával illusztrációk, diagramok készítése.

Az egyelőre borsos árú, generatív képességekkel bíró MI-eszközök alatt futó modellek azonban még közel sem tökéletesek, ami az üzleti szempontból kritikus adatokkal való munka esetén némi kockázatot rejt magában. A Duettel a Google közvetlenül a Microsoft Copilothoz kíván felzárkózni, mindkét vállalat egyre több nagy szolgáltatásába igyekszik beépíteni a generatív képességeket. A keresőóriás bevételének nagy részét a kereső köré épülő szolgáltatásaiból és az online hirdetésekből szerzi, a Microsofthoz képest kevésbé támaszkodik az üzleti szoftverekre. A Workspace bevételei a Google felhős üzletágához mennek, a felhős infrastruktúra bevételei mellé. Az egységek összesen 8 milliárd dollár bevételt produkáltak a második negyedévben. Ugyanebben az időszakban az Office-termékek és felhőszolgáltatások 13,5 milliárd dollár hoztak a Microsoftnak.