Beépül a generatív MI a Microsoft üzleti alkalmazásaiba

A Google pár napja jelentette be, hogy generatív MI-eszközökkel bővíti népszerű produktivitási termékeit, köztük a Gmail levelezőt és a Dokumentumokat, ennek nyomában a Microsoft szintén szót ejtett arról, hogyan turbózza a jövőben az elsődleges konkurensnek számító Microsoft 365 üzleti szoftvercsomagot többek közt automatikus szöveg- és képgenerálási képességekkel.

Az óriáscég csütörtökön beszélt róla, hogy a GitHubról ismert „Copilot” név alatt elkezdi a Copilot 365 fejlesztések integrálását, amik a nagy nyelvi modellek képességeit egyesítik a Microsoft Graph adataival (a naptárból, e-mailekből, csevegésekből, dokumentumokból, értekezletekből származó információkat), egyszerűbbé téve a Microsoft 365 alkalmazások, köztük a Teams, a Word, az Outlook és az Excel szoftvereik használóinak dolgát.

A redmondi cég hozzátette, hogy jellegéből adódóan a jelenleg használt LLM technológia még nem tökéletes, születhetnek pontatlan eredmények, ahogy a Bing keresőbe épített csevegőrobot esetében (mivel hogy szintén a GPT-4 modellre épülő újításokról van szó). Az új funkciókkal automatizáltan elvégezhetővé válnak a legunalmasabb, ismétlődő műveletek, ezáltal a felhasználónak több erőforrása és kreativitása szabadulhat fel, a PowerPoint esetében a prezentációk létrehozásában, az Excelnél az elemzésben és rendezésben segítenek az algoritmusok.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni. A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

Hiánypotló online service mesh alapozó képzést indít a HWSW! A 6 alkalmas, 18 órás, online képzésre március 9-ig early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni.

Terméktől függően az új Copilot funkciók más-mást jelentenek, a produktivitási programokon túl új MI-akapú funkciókat kap a Dynamics 365 Sales, Viva Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Business Central és Microsoft Supply Chain Center szolgáltatásokba is, amivel az értékesítést és ügyfélszolgálatot érintő ismétlődő műveletekre is kiterjed az automatizálhatóság, például az ellátási láncot érintő külső problémák azonosítása, amiről automatikus figyelmeztetést készít a rendszer e-mail formájában. Az automatizált feladatokhoz olyan forrásokból húznak be adatokat az algoritmusok, mint az eladó CRM-je, ERP-je, a marketingesek által bevitt adatok, internetről elérhető nyilvános adatok és más vállalati információk.

Érkezik a Business Chat csevegőrobot is, ami képes összefoglalni az értekezletek jegyzeteiből, az ügyfelekkel való közelmúltbeli kapcsolatfelvételekből, a naptár bejegyzéseiből és egyebekből származó információkat, ezekről pedig e-mail vagy prezentáció formájában jelentést készíthet a csapatnak, ráadásul mivel a legtöbb szervezeti információhoz hozzáférése van, a céggel és munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekre hatékonyan keres válaszokat.

Az új funkciók bevezetési dátumáról nem beszélt bővebben a vállalat, annyit fűzött ehhez kapcsolódóan, hogy a következő hónapok során jelennek meg a fent említett alkalmazásokban, és hogy eleinte az ügyfelek szűk körével indul el a teszt. A Microsoft egy különálló bejelentés keretében megmutatta az új, low-code/no-code szoftverfejlesztéshez szánt Copilot in Power platformot is a fejlesztők számára.