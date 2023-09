Beépült a ChatGPT a DALL-E új verziójába

Az OpenAI bejelentette képgeneráló szolgáltatása, a DALL-E harmadik verzióját, aminek egyik fő újdonsága a startup másik generatív alkalmazása, a ChatGPT integrációja. A felhasználók már a chatbotot is megkérhetik arra, hogy segítsen a legjobb szöveges promptok kiválasztásában, ami az elképzeléseiknek legmegfelelőbb képet eredményezhetik a DALL-E-ba való beírás után.

A fejlesztők szerint az új művészkedős MI már sokkal jobban megérti a kontextust is, míg korábban előfordult, hogy gyakran figyelmen kívül hagyott konkrét szöveges utasításokat az illusztrációk generálása során. Ez azt jelenti, hogy a DALL-E 3 esetében már túl sokat nem is kell gondolkodnia a felhasználónak az utasításokkal kapcsolatban, mert már ezt a feladatot is elvégzi helyette egy MI.

A DALL-E első verziója 2021-ben vált elérhetővé, megelőzve a Stability AI és a Midjourney szolgáltatásokat, amik szintén szövegből készítenek képeket és illusztrációkat az alattuk nyugvó generatív modellek segítségével. A szolgáltatás második verziója 2022-ben érkezett, ekkor már várólistát kellett nyitnia az OpenAI-nak az élénk érdeklődés miatt, ami tavaly szeptemberben szűnt meg, azóta bárki használhatja a programot. Az új kiadás októberben válik elérhetővé a ChatGPT Plus és a ChatGPT Enterprise felhasználói számára, de egyelőre nincs ütemterv arra vonatkozóan, hogy az ingyenes nyilvános verzió mikor lesz hozzáférhető.

Az OpenAI elmondása szerint a korábbi tanulságokat leszűrve tovább fejlesztette rendszerét annak érdekében, hogy megakadályozza a potenciálisan gyűlöletkeltő, agresszív képek létrehozását. Ehhez olyan külső csapatok segítségét kérte, akik szándékosan próbálták megtörni a rendszert, végül sikerült olyan megoldásokat építeni a nagy nyelvi modellbe, aminek köszönhetően az figyelmen kívül hagyja az erőszakos utasításokat, különösen ha egy konkrét személy neve társul hozzá. A további biztonsági intézkedésekkel pedig azt is próbálják megelőzni a fejlesztők, hogy a DALL-E 3 élő művészek stílusát másolja és utánozza, ellenben a DALL-E 2 felszólításra eddig is képes volt erre.

Az esetleges jövőbeli perek elkerülése érdekében az OpenAI megadja a lehetőséget a művészek számára, hogy kérjék alkotásaik letiltását a szöveg-kép generátorban való felhasználásra, ezt a cég weboldalán létrehozott dedikált űrlapon keresztül kérvényezhetik majd.