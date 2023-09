Töredéke valósult meg eddig a Starlink előrejelzéseinek

A tavalyi év során a SpaceX műholdas internetszolgáltatása, a Starlink 1,5 milliárd dollár bevételt termelt 55 millió dollár nyereséggel – állítja a The Wall Street Journal belsős dokumentumok alapján. A szolgáltatás bevételeiről szóló jelentést a portál azon a napon közölte, amikor a cég ügyvezetője, Jonathan Hofeller a nyilvánosság előtt erősítette meg, hogy a Starlink műholdantennáinak gyártása már nem eredményez veszteségeket.

A cég elnöke és ügyvezető igazgatója, Gwynne Shotwell februárban azt mondta, hogy a Starlink idén válik várhatóan nyereségessé. Ugyan a Starlink konkrét nyeresége vagy vesztesége nem ismert, a Wall Street Journal forrásai alapján a SpaceX összességében "két év veszteség után sikerült kis nyereséget termelnie 2023 első három hónapjában".

Ez ugyan előrelépés a 2021-es 222 millió dolláros bevételhez képest, de bődületes összeggel, 11 milliárd dollárral marad el az eredeti prognózistól. Elon Musk 2015-ben közölte a befektetőkkel, hogy az előrejelzések szerint a Starlink 2022-ben már 12 milliárd dollár bevételt és 7 milliárd dolláros üzemi nyereséget fog termelni, az év végére pedig 20 millió előfizetője lesz.

A valóság ennél mérsékeltebb eredményeket mutat: egészen pontosan tavaly év végén sikerült átlépni globálisan az egymillió, idén májusra pedig az 1,5 millió előfizetőt. 2022 októberében Musk a Twitteren még azt írta, hogy a Starlink körülbelül havi 20 millió dollárnyi veszteséget könyvelhet el a szolgáltatás fenntartása miatt.

IT állásinterjú: nem kell félnetek, jó lesz Nehéz ezt a témát kikerülni, ha informatikai karrierről beszélünk. A friss kraftie adásban mi sem akartuk kikerülni, átbeszéltük a teljes folyamatot. Nehéz ezt a témát kikerülni, ha informatikai karrierről beszélünk. A friss kraftie adásban mi sem akartuk kikerülni, átbeszéltük a teljes folyamatot.

IT állásinterjú: nem kell félnetek, jó lesz Nehéz ezt a témát kikerülni, ha informatikai karrierről beszélünk. A friss kraftie adásban mi sem akartuk kikerülni, átbeszéltük a teljes folyamatot.

A növekedés a tavalyi évben annak köszönhetően indulhatott be, hogy a Starlink a földrajzi lefedettség mellett fokozatosan bővítette az engedélyezett végpontok körét, így a műholdas net mostanra nem csak helyhez kötötten, hanem például hajón vagy lakóautón is legálisan igénybe vehető. Starlink-hozzáférés május eleje óta Magyarországon is igényelhető, a havi előfizetési díj jelenleg 17 ezer forint, 183900 Ft egyszeri beruházási költség mellett.

A Starlink egy gyakorlatilag az egész világot körülölelő műholdas hálózat, melynek több ezer szatellitből álló flottája az ún. alacsony Föld körüli pályán helyezkedik el, jellemzően 340 és 570 kilométeres magasság között (a hagyományos, egyebek mellett tévéadást is szóró távközlési műholdak ezzel szemben csaknem 36 ezer kilométeres magasságban találhatók). Az alacsony pálya egyszersmind kiküszöböli az olyan műholdas cégek, mint pl. az Eutelsat vagy az SES Astra hagyományos transzponderalapú műholdas internetszolgáltatásainak egyik legnagyobb hátrányát, a több száz milliszekundumos sztenderd válaszidőt.