A Starlinkkel közösködik a T-Mobile

A T-Mobile és a SpaceX bejelentette, hogy a következő évben felbocsátott Starlink műholdak képesek lesznek közvetlenül csatlakozni a távközlési szolgáltató már működő mobilhálózataihoz és mobiljaihoz. A két cég reméli, hogy ennek eredményeként világszerte bárhol elérhetővé válik a roaming, a műholdak segítségével sikerülhet kiküszöbölni az eddig gyengén lefedett területek hiányosságait. A szolgáltatás a tervek szerint jövőre indul el, a T-Mobile legnépszerűbb díjcsomagjai ingyen kínálják majd, míg az alacsonyabb árú előfizetések esetében plusz díjjal lehet használni.

A partnerséget Elon Musk és a T-Mobile vezér Mike Sievert jelentették be az űrvállalat texasi bázisán. Sievert elmondása szerint a megoldás arra hasonlít, mintha egy nagy cellatornyot emelnének az égbe, a készülékek lényegében a már meglévő, ipari szabványoknak megfelelő kommunikációs protokollokat fogják használni, a műholdak pedig egy speciális antennát kapnak a jelek felerősítésére. Bár mindkét vezető hangsúlyozta az üzlet fontosságát, valójában nem példa nélküli ötletről van szó: a Lynk tavaly a (még jelenleg is) tesztüzemben lévő műholdjaival lényegében ugyanezt a szolgáltatást demonstrálta sürgősségi hívások indításához.

Charles Miller, a Lynk alapítója üdvözítette a bejelentést, szerinte szerencsés, hogy a szolgáltatás létjogosultságát Musk is felismerte, hozzátéve, hogy nekik már szabadalmaik és a szükséges hatósági engedélyeik is megvannak. Az viszont kétségtelen, hogy a Starlink eddig meghatározóbb jelenlétet épített ki, így elméletileg nagyobb sávszélességű kapcsolatra is ad lehetőséget – bár ezt egyelőre még éles helyzetben nem demonstrálták, így csak teoretikusan lehet beszélni róla.

A szolgáltatás eleinte csak szöveges üzenetek küldésére ad lehetőséget, esetleg üzenetküldő appokat támogat. Sievert kiemelte, hogy ezen a téren további partnerekkel való együttműködésre lesz szükségük a technikai nehézségek miatt, problémát jelenthet többek közt az üzenetek küldésében és fogadásában tapasztalható jelentős, akár fél órányi késés. Musk elmondása szerint azonban később adott lesz a valós idejű üzenetküldés mellett a hanghívás lehetősége is.

A szolgáltatás eleinte csak a T-Mobile saját licencelt spektrumával fog működni, de később tervben van más országok szolgáltatóival való együttműködés. Ahogy Sievert megjegyezte: a még egyelőre kidolgozás alatt álló termék működésének részleteiről a következő hónapokban osztanak meg további részleteket.