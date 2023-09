Veszettnek tűnő ügyekkel is fordulnak a Média- és hírközlési biztoshoz

Dr. Kastory Edina hivatala, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) tartozó Média- és hírközlési biztos továbbra is aktívan betölti azt a kvázi lökhárítószerepet, melyet a hírközlési- és médiaszolgáltatók működésével kapcsolatos panaszokat illetően neki szánt a jogalkotó - bár a biztos többnyire olyan esetekben vonható be a vitarendezésbe, ahol konkrét jogsértés nem történt, az augusztusban lezárt panaszügyek között így is fellelhető néhány, az egyszerű adminisztratív bakin túlmutató eset.

Jóllehet a biztos közleményéből számos konkrét részlet hiányzik, a beszámoló alapján augusztusban volt például olyan eset, amikor a Vodafone egy panaszos előfizetői szerződésének meghosszabbításával egyidejűleg megrendelt készüléket nem bocsátotta rendelkezésre, de az új díjcsomag díját számlázta ki. Amikor az előfizető ezt a díjat nem kívánta kifizetni, a cég a fizetés elmaradása miatt követeléskezelőhöz fordult, azonban a követelést a biztosi eljárásnak köszönhetően végül visszavásárolta.

Egy másik ügyben a mobilinternet szolgáltatás nem megfelelő minősége a szolgáltató javaslatára beszerzett készülékek használatával sem javult. A Vodafone nem látott indokot arra, hogy biztosítsa a hűségidős szerződés kötbérmentes megszüntetését, a hibát a cég szolgáltatás minőségére vonatkozó hibát a rádiótechnika sajátosságaira vezette vissza. A szolgáltató eszközök tájolásának módosítását javasolta, de a mobilinternet előfizetésre 10 hónapra szóló 30 százalékos havidíj kedvezményt aktivált, miután az ügyfél elvitte a Média- és hírközlési biztoshoz az ügyet.

Az augusztusi összefoglaló egy konkrét esetet említ még a Magyar Telekom kapcsán, ahol a szolgáltató az egyik panaszügyben az eset egyedi méltányolandó körülményeire tekintettel eltekintett a kötbértől és megszüntette a szerződést. Mivel a megmaradt előfizetések díjai emiatt változtak, egyedi elbírálás alapján jóváírást is rögzített a panaszos egyenlegén.

A biztos ezúttal is szemlézte a nagy távközlési szolgáltatók közösségi oldalain megjelent ügyfélreakciókat és az azokra adott válaszokat.

A Telekom felületén a legtöbb bejegyzés a szolgáltatásminőséget érintette: leggyakrabban az 5G térerő, a vezetékes- és mobilinternet lassúsága, szakadozása, néhány esetben a hibaelhárítás késedelme volt a kifogás tárgya. A Vandával kapcsolatos „panaszok” száma a biztosi hivatal észrevételei alapján csökkent.

A Yettel oldalán legtöbben a mobilinternet minőségét és a telefonos ügyfélszolgálat működését kifogásolták. Volt olyan régi előfizető, aki elvárta volna a szolgáltatótól, hogy nagyobb kedvezménnyel jutalmazza „hűségét”.

Noha az augusztusban lezárt hírközlési panaszok 60%-át a Vodafone-nal szemben nyújtották be, a szolgáltató közösségi felületén ez kevéssé látszik, az érdeklődők jellemzően az egyes szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban írtak a szolgáltató oldalára - tájékoztatott a biztos.

Az ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartozó DIGI felületén jellemzően a szolgáltatás nem megfelelő minőségét, az internet- és a televíziószolgáltatás kimaradását sérelmezték - derül ki a nyolcadik havi beszámolóból.