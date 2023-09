Pár hétig még marad a grátisz 5G a telekomosoknak

A promóciós időszak lejártát követően is elérhetővé teszi még pár hétig az 5G-s mobilnetet minden ügyfelének a Magyar Telekom, mely eredetileg július 1-jétől promóciós jelleggel, három hónapig biztosította az új generációs hálózati hozzáférést ügyfeleinek - tudtuk meg a társaságtól.

Az 5G-s hálózatot ugyan múlt péntektől elméletileg már csak az vehetné igénybe okostelefonjával vagy más, 5G-képes eszközével, aki a Telekom valamelyik korlátlan mobilnet-csomagjával rendelkezik, netán plusz pénzt áldoz egy díjcsomag-kiegészítőért, a gyakorlatban azonban - még pár hétig - biztosan nyitva marad mindenki számára a hálózat, hivatalosan a a "sok pozitív visszajelzés" és az iskolakezdés miatt, vagy ahogy a Telekom fogalmaz:

Az 5G hozzáférés elérhetővé tételét egy adott időszakra terveztük, ami augusztus 31-én véget ért. Mivel korábban sok pozitív visszajelzést kaptunk ügyfeleinktől a promóció kapcsán, szeretnénk őket azzal támogatni az iskolakezdés időszakában, hogy szeptember első heteiben továbbra is elérhetővé tesszük számukra az 5G technológiát. A nyárra meghirdetett promóció lezárultával előfizetőink díjcsomagtól független 5G hálózati elérése szeptember második felétől fokozatosan szűnik meg, kivéve azok esetében, akiknek az igénybe vett szolgáltatásuk alapján továbbra is biztosított a hozzáférés az 5G hálózathoz.

A promóciós időszak kezdete egyébként egybe esett azzal a műszaki fejlesztéssel, melynek köszönhetően a Telekom 5G-s hálózatának lakosságra levetített elérését 60%-ra tudta növelni az operátor.

A dinamikus spektrummegosztás (DSS, vagy ahogy a Telekom beszállítója, az Ericsson nevezi ESS) azonban a publikus csatornákon érkező visszajelzések alapján nem csak a spektrumot, hanem a felhasználókat is megosztotta: a jellemzően nagyvárosok belső területein tartózkodó felhasználók csakugyan szédítően nagy, több száz megabites letöltési sebességekről számoltak be, ugyanakkor szép számmal akadtak olyanok is, akiknél az 5G-s élmény kimerült a mobil kijelzőjén megjelenő hálózatjelző felirat megváltozásában.

Továbbra is kérdés, hogy a DSS technológiájú 5G-elérést hogyan lesz majd képes monetizálni a szolgáltató úgy, hogy az esetek egy jelentős részében ez a technológia vajmi kevés hozzáadott értéket biztosít a 4G-hez képest - erre a kérdésre a Magyar Telekom várhatóan hamarosan megújuló díjcsomag-struktúrája adhat majd választ (a szolgáltató az eddigi évek során tapasztalt menetrend szerint rendre szeptember elején vezeti be új mobilos díjcsomagjait)