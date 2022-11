Válságban is nyomul az 5G

Hiába fogják vissza a költéseiket a cégek és magánszemélyek a lassan minden régióba begyűrűző váltás hatására, hiába fogy számottevően kevesebb okostelefon globálisan, mint egy évvel korábban, mindez egyáltalán nincs hatással az 5G-s előfizetések számának növekedésére - állítja az Ericsson most megjelent, novemberi Mobilitás Jelentése.

A svéd hálózatieszköz-gyártó által több száz operátorpartnertől begyűjtött adatok szerint idén július eleje és szeptember vége között globálisan 110 millió új 5G-s előfizetést kötöttek vállalati és lakossági ügyfelek egyaránt, ezzel a harmadik negyedév végére nagyjából 870 millió, új generációs hálózatot használó (tehát erre alkalmas előfizetéssel és készülékkel rendelkező) ügyfelük volt a mobilcégeknek.

Eheti szezonzáró meetupjaink: modern webfejlesztés és Web3 November 29-30-án két népszerű témával köszön el 2022-től a HWSW free! meetup-sorozat. November 29-30-án két népszerű témával köszön el 2022-től a HWSW free! meetup-sorozat.

Eheti szezonzáró meetupjaink: modern webfejlesztés és Web3 November 29-30-án két népszerű témával köszön el 2022-től a HWSW free! meetup-sorozat.

Amennyiben valóban összejön az egymilliárd 5G-s előfizetés az idei év végére, az egyben azt is jelenti, hogy az új generációs infrastruktúrának két évvel kevesebbre volt szüksége a mérföldkő eléréséhez - igaz, ez az összehasonlítás csal, hiszen az okostelefon-penetráció a 4G-korszak elején eleve jóval alacsonyabb volt, mint napjainkban.

A statisztikák szerint a használat terjedését segíti, hogy mostanra körülbelül 700 olyan okostelefon lehet piacon, mely képes 5G-s hálózatokon keresztül is kommunikálni, illetve nagyjából 230 mobilszolgáltató indított 5G-s szolgáltatást hivatalosan. A penetráció továbbra is Észak-Amerikában és Kínában a legmagasabb szintű, régiónkban viszont az egyik legalacsonyabb - az Ericsson előrejelzése szerint Kelet-Európában még 2028-ban is a 4G-s hálózatok lesznek a dominánsak (56%-os penetrációval).

Az Ericsson szerint 2028-ra az 5G-s előfizetések globális száma átlépheti majd az ötmilliárdos lélektani határt, amit jelentős mértékben elősegíthet, hogy addigra a világ lakosságának 85%-át eléri majd a technológia. A becslések szerint hat év múlva a teljes globális mobiladat-forgalom mintegy 70%-a zajlik majd 5G-s hálózatokon keresztül.