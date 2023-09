Megint csavart egyet menedzsmentjén a 4iG

Tovább folytatódik a 4iG Csoport integrációs folyamata, melynek következtében a cégcsoport utóbbi években felvásárolt magyar és nemzetközi távközlési érdekeltségei új működési struktúra alatt fognak majd működni.

A vállalat új működési stratégiája mostanra elkészült, az ugyanakkor továbbra sem nyilvános, hogy a vezetékes- és mobilinfrastruktúra egyes elemeire milyen sors vár (kivétel a Digi mobilinfrastruktúrája, melyet az állami tulajdonú Pro-M Zrt-nek értékesített a 4iG a tavasz végén). Az viszont biztos, hogy az új stratégiai irány felé (ismét) új menedzsment kormányozza a cégcsoport zászlóshajóit.

A változások érintik a Vodafone Magyarország Zrt. vezérigazgatói posztját, melyet mától Bányai Tamás tölti be, aki 2023. április 12-én csatlakozott a 4iG Csoporthoz, munkája során pedig a Vodafone nemzetközi rendszereiről történő gyors és hatékony leválását irányította.

Bányai éppen a Vodafone Magyarországnál, annak gyakorlatilag megalakulásakor kezdte telekommunikációs karrierjét, majd 2014-ben a Vodafone Malta-hoz került a lakossági szolgáltatások üzletág vezetőjeként. A céget 2020-ban vásárolta fel a Monaco Telecom, amit márkaváltás is követett - a 4iG szerint ez utóbbi folyamatban, valamint az anyacégről történő leválás koordinálása során szerzett tapasztalata miatt esett rá elsősorban a választás.

Az új cégnek, az Epic Malta-nak egyébként jelenleg kevesebb mint tizedannyi mobilos ügyfele van, mint a Vodafone Magyarországnak.

Bányai kinevezésével leköszönt a vezérigazgatói pozícióból Blénessy László, aki éppen fél éve, március 1-től töltötte be ezt a pozíciót. Blénessy - aki 2020 óta a 4iG igazgatósági tagja is egyben - a jövőben a cég technológiáért felelős vezérigazgató-helyetteseként a hálózati infrastruktúráért, az üzleti informatikai tevékenységért, továbbá a védelmi és űripari szegmens stratégiájának kialakításéért, üzleti működésének hatékonyságnöveléséért felel.

Továbbra is vezérigazgató-helyettes maradt a Vodafone Magyarországnál, illetve ügyvezető a Digi Távközlési Kft-nél Tábori Tamás, aki egyben a cégcsoport lakossági üzletágának transzformációjáért felel majd a jövőben.

A közlemény arra nem tér ki, hogy az albán transzformációs projektért felelős, szintén március 1-jével kinevezett svájci származású vezérigazgató-helyettes, Sacha Dudler a továbbiakban játszik-e bármilyen szerepet a magyarországi távközlési üzletág transzformációjának kialakításában.

István után Mohamed

A Vodafone Magyarország Zrt. új vezérigazgatója mellett új csoport szintű kereskedelmi igazgatót is igazolt a 4iG Mohamed ElSayad személyében, aki idén tavasztól tanácsadóként működött közre a vállalatnál, előtte pedig a Vodafone és a Digi mindkét nagy versenytársánál, a Magyar Telekomnál és a Yettel Magyarországnál is betöltött hasonló pozíciót - utóbbi kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi tisztjét éppen a Telenor-Yettel márkaváltás idején töltötte be.

Hozzá hasonló széles spektrumú karriert éppen annak a Király Istvánnak sikerült befutnia, aki tavaly július 1-jétől december 1-ig az Antenna Hungária vezérigazgatója volt, előtte pedig dolgozott a Yettel jogelődjének számító Pannon GSM-nél, a Magyar Telekomnál majd a Vodafone Magyarországnál is. Király szintén a távközlési üzletág stratégiájának kialakításáért volt felelős a cégnél, decemberben azonban idő előtt távozott, a HWSW információi szerint a tulajdonosokkal szembeni feloldhatatlan nézetkülönbségek miatt.

ElSayad kiemelt feladatai a 4iG telekommunikációs kereskedelmi stratégiai irányainak, keretrendszerének meghatározása és kialakítása, valamint az új márka, a ONE bevezetése Magyarországon - áll a cégcsoport közleményében. Ez egyben az első alkalom, amikor a cégcsoport hivatalosan is megnevezte az új távközlési ernyőmárkáját.