Kulcsfigurát veszített a 4iG

Szinte napra pontosan öt hónappal a kinevezése után bejelentette távozását Király István, a 4iG Nyrt. többségi tulajdonában lévő távközlési ernyőcég, az Antenna Hungária vezérigazgatója - szúrta ki a Telex a leköszönő vezérigazgató LinkedIn-oldalán. Király távozása komoly vezéráldozat a 4iG részéről, mely a távközlési iparági veteránra bízta volna különböző telekommunikációs érdekeltségeinek egy cégbe történő konszolidálását.

Király István 2021-ben tanácsadóként került közel az elmúlt évek során a magyar és a régiós telekommunikációs piacon egyaránt meghatározó szereplővé fejlődő 4iG-hoz, ezt követően először áprilistól a cég által január elején bekebelezett Digi Csoport ügyvezető igazgatója, majd július 1-jétől az Antenna Hungária vezérigazgatója lett. Kinevezésekor a 4iG közölte, a szakembertől a vállalat igazgatósága a távközlési csoport globális stratégiájának és üzleti folyamatainak kialakítását, illetve a távközlési vállalatcsoport hatékony működtetését várja.

király istván (fotó: vodafone Magyarország)

Király korábban gyakorlatilag a 4iG, illetve az Antenna Hungária szinte összes, jelentősebb magyar piaci konkurensénél megfordult, 1995-től 2004-ig a Yettel elődjénél, a Pannon GSM-nél, 2004-től 2012-ig a Telekomnál és a T-Systemsnél, 2012 és 2014 között pedig a Vodafone Magyarországnál dolgozott különböző felsővezető pozíciókban. Király az alábbi szavakkal köszönt el LinkedIn-en:

A hír, amit ma olvashattatok, igaz: 2022. december 1-től megválok az Antenna Hungária vezérigazgatói székétől és 2023. március 1-től elhagyom a 4iG csoportot. Van az úgy az életben, hogy a tulajdonos és a menedzsment véleménye eltér (...) Ezúton is köszönöm a lehetőséget! Amit tudtam, hozzátettem...

A szakembert Blénessy László, a 4iG igazgatóságának tagja, a területért korábban is felelős általános vezérigazgató-helyettes váltja mától az Antenna Hungária élén.

A vezető kinevezésekor szakmai berkekben egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy a vezető rendkívül kemény fába vágta a fejszéjét azzal, hogy vállalta az adott esetben teljesen eltérő cégkultúrájú és technológiai hátterű telekommunikációs érdekeltségek konszilidációját egy nagy ernyőcégbe.

Király egyben a jelenleg folyamatban lévő Vodafone-akvizíció egyik kulcsembere is volt szakmai oldalról, távozásának ugyanakkor aligha lesz hatása magára az akvizíciós folyamatra. A felvásárlás több, a HWSW-nek név nélkül nyilatkozó, a tranzakcióra közelről rálátó forrás szerint is "sínen van", így a felek számos fontos kérdésben, többek között a vételárban is megállapodhattak mostanra.

A 4iG nem kívánta kommentálni lapunk akvizíciót érintő értesüléseit.