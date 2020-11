Jövő nyártól nem ad ingyenes, korlátlan tárhelyet a Google Photos

Hamarosan nem kínál többé korlátlan tárterületet a felhasználók fényképeinek a Google Photos. A cég blogposztban közölte a rossz hírt, amely szerint 2021. június 1-től minden újonnan feltöltött kép a Google fiókokhoz tartozó, 15 gigabájtos tárhelyből emészt majd fel kapacitást - ez utóbbit persze Google One előfizetéssel lehetőség van bővíteni, havidíj ellenében. Az új intézkedés kifejezetten fájdalmas lehet a felhasználóknak, akik fő fényképtárhelyükként használták a Google szolgáltatását - és egyben versenyügyi kérdéseket is felvet.

Szerencsére a lépés a lépés a jövő június előtt "Jó minőségben" feltöltött fényképekre nem vonatkozik. Ezzel az opcióval a Google Photos a feltöltött, nagy felbontású fotókat 16 megapixelesre zsugorítja, a videókat pedig Full HD-re tömöríti - nagyobb felbontások esetén eddig sem volt elérhető az ingyenes, korlátlan tárterület. Attól tehát nem kell tartani, hogy a Photosban tárolt, sokaknál 15 gigabájtot jócskán meghaladó fényképmennyiség elveszne, vagy azért a Google extra díjat számolna fel, a jövő nyár elejéig feltöltött fotók a későbbiekben sem számítanak majd bele az ingyenes, 15 gigabájtos tárhelykeretbe.

A Google szerint a felhasználók 80 százalékának még így is mintegy három évnyi fotós tartalomnak marad hely az ingyenes tárterületen - de a pontosabb becsléshez a vállalat egy online eszközt is közzétett, amely a fényképek és videók feltöltésének gyakorisága, illetve a tárhelyhasználat alapján kiszámolja, nagyjából mennyi ideig lehet még elég az adott tárterület a felhasználók számára, persze ha idő közben nem változnak jelentősen azok felhőhasználati szokásai. Mindezek mellett 2021 júniusában a cég a Photost is egy új eszközzel bővíti, amellyel könnyebben menedzselhetők lesznek a mentett tartalmak - amelyekre persze jobban is kell majd figyelni.

Az új intézkedés alól kivételt képeznek a Pixel okostelefonok felhasználói, egészen a készülékek első generációjáig visszamenőleg - ők a jövő nyári határidőt követően is korlátlan mennyiségben tölthetik fel a 16 megapixelre, illetve 1080p-re tömörített fotókat és videókat. A cég szerint egyébként összesen több mint 4 billió fényképet töltöttek fel a Google Photos felületére a szolgáltatás öt évvel ezelőtti rajtja óta, továbbá minden héten további 28 milliárd új fotó kerül a felhős tárhelyre.

Az ingyenes, korlátlan Photos tárhely eltörlése nem csak kellemetlen, de annak kapcsán versenyügyi aggályok is felmerülnek: a szolgáltatás több mint egy milliárd felhasználójának jelentős része (jó eséllyel számottevő többsége) a díjmentes és adatkorlát nélküli tárhely miatt vette azt használatba, amivel a piac kisebb szereplői egyszerűen nem tudtak versenyre kelni - emiatt pedig sok kisebb szolgáltatás volt kénytelen lehúzni a rolót. Most pedig a keresőóriás, miután már zsebében tudhatja a méretes felhasználóbázist, jelentősen megcsappant konkurencia mellett, éppen termékének legvonzóbb részeit törli el. Az ügyben kikértük a GVH véleményét is, amint megérkezik a hivatal válasza, cikkünket frissítjük.