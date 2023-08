Ismét bebizonyosodott, hogy a CAPTCHA nem állítja meg a robotokat

Az első CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) kódokat több mint 20 éve vetették be először, azóta az internetezők úton-útfélen összefuthatnak a különféle feladványokkal, melyek arra hivatottak, hogy megkülönböztessék egymástól az igazi felhasználókat és a robotokat, amelyek kéretlen reklámokkal akarják teleszemetelni egy adott oldal kommentfalát, több ezer e-mail címet akarnak regisztrálni egy hírlevélre, vagy befolyásolni akarják valamelyik online szavazás végeredményét.

Az arXiv-ben közzétett új, független szakértők által egyelőre még nem lektorált kutatás ismét arra hívja fel a figyelmet, hogy a botok ma már annyira fejlettek, és annyira könnyedén képesek feltörni a CAPTCHA-teszteket, hogy a felhasználóknak több bosszúságot okoznak, mint amennyit ér az alkalmazásuk. Annak ellenére, hogy a CAPTCHA-k nagyjából két évtized alatt sokat fejlődnek kifinomultság és sokféleség szempontjából”, a megkerülésükre szolgáló technikák is sokat javultak.

Ha nagy leszek, evangelista leszek! Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk. Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk.

Ha nagy leszek, evangelista leszek! Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk.

A felmérésben az akadémikusok a 200 legnépszerűbb webhelyet értékelték, amiből 120 még mindig CAPTCHA-t használ. A több mint 14 ezer tesztet 1400 résztvevő bevonásával végezték, akik különböző háttérrel rendelkeztek (hely, életkor, nem, iskolai végzettség). Egyes, torzított szövegeket megjelenítő CAPTCHA-tesztek esetében az emberi résztvevőknek 9 és 15 másodpercre volt szüksége a feladvány megoldásához, és körülbelül 50-84 százalékos pontossággal teljesítettek, míg a botoknak kevesebb mint egy másodperc kellett ahhoz, hogy csaknem tökéletes megoldást produkáljanak.

A kutatók szerint a robotok pontossága 85-100 százalék között mozog (a többség 96 százalék felett), ami jelentősen meghaladja az emberek pontossági tartományát. A módszer tehát nem teljesíti a célt, hogy védje a weboldalakat, így a szakértők szerint dinamikusabb és frissebb megoldásokat kell bevezetni, amik hangsúlyt fektetnek a viselkedéselemzésre.

A CAPTCHA korábbi formái arra kérték a felhasználókat, hogy egy megjelenített torz szöveget gépeljenek be a mezőbe, de a számítógépes látás és a gépi tanulás fejlődésével ez is egyre könnyebb lett a robotoknak. Aki rendszeresen kénytelen kattintgatni a négyzetrácsos képmezőben a kizárólag a közlekedési jelzőlámpákat vagy éppen a tűzcsapokat ábrázoló képekre, netán egy alig felismerhető szöveget kell begépelnie egy beviteli mezőben, bizonyára átkozza a napot, amikor a CAPTCHA-k megszülettek és elterjedtté váltak, mint a túlterheléses támadások és robotizált elérések elleni védvonal képviselői.

Erre reagálva az Apple az iOS 16-ba, az iPadOS 16-ba és a macOS Ventura-ba egy olyan megoldást is beépített, mellyel az Apple ID-alapú azonosításon keresztül simán átléphetők a CAPTCHA-k - már ahol a weboldal vagy a CAPTCHA szolgáltatója ezt támogatja, ami egy új és kényelmes megközelítés.