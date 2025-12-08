11 milliárd dollárért viheti az IBM a Confluentet

Hamarosan hivatalosan is bejelentheti az IBM a Confluent nevű adatinfrastruktúra-cég felvásárlását a Wall Street Journal szerint. Az előrehaladott tárgyalásról jelentő források elmondása alapján a techóriás körülbelül 11 milliárd dollárt adna a 8,09 milliárd dollár piaci kapitalizációval rendelkező cégért, hogy erősítse pozícióját a cloud computing és az adatmenedzsment területén. Az adatstreaming-platform fejlesztéssel és hostolással foglalkozó Confluent ügyfelei számára a szolgáltatásaikon keresztül ömlő adatok kezelésében és feldolgozásában segít a pénzügyi szektortól kezdve a kereskedelemig, különböző döntéshozatalt támogató elemzések készítéséhez.

A Reuters már októberben tudomást szerzett arról, hogy a Confluent mérlegeli az eladás lehetőségét, miután több ajánlatot kapott potenciális vásárlóktól. Az élénk érdeklődés rávilágít az adatinfrastruktúra-cégek iránti kereslet megugrására is, amit a generatív AI fejlesztések terén látható verseny táplál. Ezt húzza alá az az idei történés is, hogy a Salesforce májusban 8 milliárd dollárért szerezte meg magának az Informatica szoftvergyártót. A különféle AI-eszközök elterjedése miatt megnőtt a Confluent szolgáltatásai iránti kereslet, és számos szektorban, például a kiskereskedelemben, a technológiában és a pénzügyi szolgáltatásokban működő vállalatok kamatoztatják a képességeit.

Az IBM felhőalapú szoftverüzletágának növekedése láthatóan lassult a cég októberi jelentése szerint, ami a befektetőket óvatosságra intette, nem véletlen, hogy továbbra is felvásárlásokkal próbál megfelelni az elvárásoknak. A cég az AI-szektorban azonban erős teljesítményt tudott felmutatni, a harmadik negyedévben 9 százalékos növekedést jelentett teljes bevételében, amit az AI iránti kereslet hajtott. A Confluent adatstreaming képességeinek integrálásával az IBM versenyképesebbé válhat olyan hyperscaler szolgáltatásokkal szemben, mint az Amazon Web Services, Microsoft Azure és a Google Cloud, melyek szintén jelentős erőforrásokat fektetnek be valósidejű adatmegoldásokba.

Az elmúlt évek során már látható volt, hogy az óriáscég az az összetett hibrid környezetek felé fordult. Ennek első markáns jele volt 2018-ban a Red Hat 34 milliárd dolláros gigafelvásárlása, ami után az Apptiót is bekebelezte magának. Tavaly egy szintén jelentős üzletet kötött a vállalat, amikor 6,4 milliárd dollárért megvette a népszerű „infrastruktúra mint kód” (IaC) eszközöket gyártó HashiCorpot, hogy egy átfogó, végpontok közötti hibrid felhőplatformot hozhasson létre és kiterjessze piaci hatókörét.