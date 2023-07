Megtanult magyarul a Google MI-je

A mai naptól új földrajzi területeken és új nyelveken is használható a Google idén februárban elindított kísérleti, generatív nyelvi modellt használó chatbotja, a Bard. A csütörtöki frissítést követően a Bard az Európai Unió tagállamaiban is elérhetővé vált, illetve számos európai nyelven is megtanult - köztük magyarul.

A ChatGPT és a Microsoft Bing chatbotja mellett a Google Bard a harmadik népszerű, mesterséges intelligenciát használó rendszere, mely februárban indult egyfajta zárt bétatesztként, majd májusban, a Google I/O-n jelentette be a cég, hogy megszüntette a várólistát és elérhetővé tette a platformot 180 országban.

Ekkor váltott át a Google a Bardnál a korábbiakhoz képest fejlettebb PaLM 2 nagy nyelvi modellre, mely a cég szerint pontosabb válaszokat képes adni - a Google ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza, hogy a Bard jelenleg kísérleti fázisban működik.

matekból jó, nyelvtanból még van mit behoznia a bardnak

Egy IT security meetupot és Beliczait is becsomagoltunk az idei SYSADMINDAY-be 4 klassz IT biztonsági előadással, nyereményjátékokkal, standuppal vár a hazai IT-üzemeltetők világnapja július 14-én. 4 klassz IT biztonsági előadással, nyereményjátékokkal, standuppal vár a hazai IT-üzemeltetők világnapja július 14-én.

Egy IT security meetupot és Beliczait is becsomagoltunk az idei SYSADMINDAY-be 4 klassz IT biztonsági előadással, nyereményjátékokkal, standuppal vár a hazai IT-üzemeltetők világnapja július 14-én.

A Google ugyanakkor az európai szabályozási környezetnek, így elsősorban az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően csak később tudta finomhangolni a Bardot - hogy elkerülje a régióban a rivális ChatGPT olaszországihoz hasonló fiaskóját, ahol adatvédelmi aggályok miatt ideiglenesen letiltották a generatív chatbotot.

Újdonság a frissített Bardnál a válaszok felolvasásának lehetősége - ez a funkció a nevének megfelelően felolvassa a chatbot által írt szöveget (ez az opció is működik magyarul), illetve a válaszok finomhangolásának a lehetősége az alapján, hogy mennyire kívánunk részletes információkat kapni egy-egy kérdés kapcsán (ez viszont jelenleg még nem került bele a magyar csomagba).

A Bardnál továbbá mostantól ki lehet tűzni és át lehet nevezni a párbeszédeket, a programozók pedig a Python kódokat a Google Colab mellett Replitbe is lehet exportálhatják egy kattintással, meg lehet továbbá osztani a válaszokat ismerősökkel, illetve elérhetővé vált az I/O-n bejelentett új funkció is, mely a promptba feltöltött képeket azonosítja a Google Lenshez hasonlóan. Ez utóbbi funkció egyelőre kizárólag angol nyelven működik.