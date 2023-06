Halasztani kell a Google Bard európai bevezetését

A Google májusban jelentett be az idei I/O konferencián, hogy megszüntette a Bard várólistáját, így a chatbot már 180 országban férhető hozzá bárki számára az angol mellett japán és koreai nyelven is, de a támogatott országok és területek listájáról egyelőre hiányzik Kanada és az Európai Unió 27 tagállama. Akkoriban a lapok már elkezdték találgatni, hogy ez egyrészt az unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfelelés követelményei miatt lehet, ráadásul az MI-szabályozás jogi környezetének formálódása fontos mérföldkőhöz ért az öreg kontinensen, mikor pár hónapja az Európai Parlament elfogadta az AI Act-et, ami a világon az első egységes és átfogó törvény lesz, ami az MI-rendszerek által jelentett sajátos kockázatokat hivatott kezelni.

Most már több mint bizonyos, hogy ez áll a döntés hátterében: az ír adatvédelmi bizottság (a Google fő európai adatfelügyelője) kedden közölte, hogy a technológiai óriáscég eddig nem szolgáltatott elegendő információt arról, hogyan védi generatív mesterségesintelligencia-eszköze az európaiak magánéletét.

Graham Doyle biztos-helyettes szerint a keresőóriás a közelmúltban tájékoztatta róla a bizottságot, hogy a héten kezdené elérhetővé tenni a Bard chatbotot a tagállamokban, de a felügyelő szervezet továbbra is várja az ehhez szükséges adatvédelmi hatástanulmányt és az alátámasztó dokumentumokat azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás miként felel meg az unió adatvédelmi szabályainak. A szabályozó a kérdést folyamatosan vizsgálja, és "a lehető leghamarabb" megosztja az információkat más európai adatügynökségekkel is.

A generatív mesterséges intelligencia körül kialakult versenyfutásban a Google márciusban kapcsolt rá a tempóra, azóta 180 országban, köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bevezette az OpenAI ChatGPT és a Microsoft Bing Chat konkurensének szánt saját generatív technológiáját. A technológiai vállalat azonban eddig távol maradt az uniós országoktól, ahol az adatvédelmi szabályozók már elkezdték támadni a ChatGPT-t, amiért állítólag helytelenül kezelte a felhasználók adatait.

A ChatGPT-t márciusban ideiglenesen betiltották Olaszországban is, emellett Németországban és Spanyolországban is elkezdődött az MI-eszköz vizsgálata, a szabályozó hatóságok páneurópai hálózata, az Európai Adatvédelmi Testület munkacsoportot is felállított az értékeléshez.