Windows alatt is használható a Google androidos fájlmegosztója

Windows 10 és Windows 11 operációs rendszer alatt is széles körben támogatottá és letölthetővé tette a Google a Nearby Share alkalmazást a márciusi béta időszakot követően. Az Androidon évek óta elérhető funkció az egymáshoz közel lévő felhasználók számára hivatott egyszerűbbé tenni a fájlmegosztást, lényegében az Apple AirDrop funkciójának androidos megfelelője, amivel helyi vezeték nélküli kapcsolaton keresztül valósul meg a fájlok átvitele, internetkapcsolat nélkül.

A Nearby Share segítségével különböző tartalmak megosztásakor egyszerűen felfedezhetők a közeli készülékek, amelyek listájából gyorsan kiválasztható a megcélzott felhasználó telefonja (és immár számítógépe is), majd meg is kezdhető a fájlküldés. Erről a címzett értesítést kap, amely alapján eldöntheti, elfogadja-e a beérkező tartalmat. A funkció a fájlok továbbításához automatikusan választja ki az éppen legalkalmasabb protokollt, legyen szó Bluetooth-ról, Bluetooth LE-ről, WebRTC-ről vagy akár peer-to-peer Wi-Firől. Ennek megfelelően a megosztáshoz egyáltalán nincs szükség online kapcsolatra.

A Windows rendszer alatt elérhető Nearby Share applikáció pár új fejlesztést is kapott: képek megosztásakor például az értesítéssel együtt a kép előnézete is megjelenik, így ellenőrizhető, hogy a megfelelő fájlt szeretné küldeni a feladó. Az átvitel során az app becslést is mutat arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig fog tartani az átvitel, ez főleg a nagyméretű fájlok esetében lehet hasznos.

A Google a kiválasztott OEM-ekkel együttműködésben natívan jutattja el a Nearby Share-et egyes Windows PC-kre, például a HP nemrég piacra dobott Dragonfly Pro eszközére, de az alkalmazás természetesen külön is letölthető a dedikált weboldalon. Az androidos telefonokon a funkció natívan megtalálható a rendszer legújabb verzióiban, csak engedélyezni kell a beállítások közt.