Nearby Share: elrajtolt az Android közeli fájlmegosztási funkciója

Élesedett az Android régóta várt Nearby Share funkciója, amely az egymáshoz közel lévő felhasználók számára hivatott egyszerűbbé tenni a fájlmegosztást. A megoldás lényegében az Apple AirDrop funkciójának androidos megfelelője, amely rövidesen okostelefonok és Android verziók széles skáláján elérhetővé válik.

A Nearby Share segítségével különböző tartalmak megosztásakor egyszerűen felfedezhetők a közeli készülékek, amelyek listájából gyorsan kiválasztható a megcélzott felhasználó telefonja, és meg is kezdhető a fájlküldés. Erről a címzett értesítést kap, amely alapján eldöntheti, elfogadja-e a beérkező tartalmat. A Google által frissen bejelentett funkció a fájlok továbbításához automatikusan választja ki az éppen legalkalmasabb protokollt, legyen szó Bluetooth-ról, Bluetooth LE-ről, WebRTC-ről vagy akár peer-to-peer Wi-Firől. Ennek megfelelően a megosztáshoz egyáltalán nincs szükség online kapcsolatra.

A keresőóriás ígérete szerint a megoldás az adatvédelemre is kiemelt hangsúlyt fektet, a fájlküldés és -fogadás így teljesen anonim módon történik, igény szerint bármilyen személyes elérési adat megosztása nélkül. Az Andorid gyorsbeállításai között továbbá az is szabályozható, hogy a Nearby Share keresésben feltűnjön-e az adott készülék mindenki számára, vagy az összes, netán csak bizonyos ismerősöknek legyen látható - de teljesen ki is kapcsolható a funkció.

A megoldás Androidon rajtol, a Google szerint azonban a következő hónapokban a Chromebookokra is eljut majd, a telefonok és a noteszgépek közötti fájlátvitelt is megkönnyítve. A Nearby Share kiadását a Google már több lépcsőben megkezdte az Android 6.0 vagy annál újabb rendszert futtató készülékekre, az első körben várhatóan egyes Pixel és Samsung telefonokra érkezik majd meg, a következő hetekben pedig számos további gyártó modelljeire is kiterjed majd.