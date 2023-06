Teljesen a felhőbe mozgatná a Windows-t a Microsoft

A Microsoft a Windows 365-tel már tett lépéseket afelé a kereskedelmi oldalon, hogy a Windows egyre több elemét helyezze a felhőbe, de a jelek szerint hasonló tervei vannak a fogyasztói szegmensben is. A redmondi cég egy 2022-es belsős prezentációban mutatta meg cégen belül azon hosszútávú tervét, hogy a Windows 365 termékre építkezve a Windows operációs rendszer bármilyen eszközre streamelhető legyen a felhőből.

A Windows 365 egy olyan szolgáltatás, amely a Windows teljes verzióját streameli az eszközökre, és eddig csak a kereskedelmi ügyfelekre korlátozódott, de a Microsoft ugyanezt szeretné tenni a Windows 11-gyel. A belsős dokumentum a folyamatban lévő FTC-Microsoft meghallgatás részeként került nyilvánosságra, mivel a cég általános játékstratégiáját is magába foglalja, illetve hogy az miként kapcsolódik a vállalat más részeihez.

A Windows 11 felhőbe való átterelése annak a hosszútávú elképzelésnek a része, amely szerint a felhő lehetővé teszi majd, hogy a mesterségesintelligencia-alapú szolgáltatások határozzák meg a felhasználó digitális élményeit. A dokumentum alapján egy jövőbeli frissítés tartalmazni fogja a Windows 365 rendszerindítás lehetőségét, amivel a Windows 11-es eszközök a Windows helyi verziója helyett közvetlenül egy Cloud PC-példányba jelentkezhetnek be.

A prezentáció egy másik diájáról az is kiderül, hogy a Microsoft szerint a Chromebookok egyre nagyobb fenyegetést jelentenek, így szükséges lesz növelni a Windows kereskedelmi értékét, a hosszú távú lehetőségek közt említve a felhőalapú PC-k használatának növelését a Windows 365 rendszerrel. A redmondiak már jó ideje fektetnek be a felhőbe szép sikerekkel: ott az Xbox Cloud Gaming, és az olyan szolgáltatások, mint a Microsoft Office, az évek során szintén átkerültek a felhőbe, így logikusnak tűnik, hogy a Windows jövőjét is ennek fényében tervezi.