Három hónapot kapott még a Microsoft-Activision üzlet

A videojáték-ipar, illetve az egész IT-szektor valaha volt legnagyobb akvizíciója, tehát a Microsoft-Activision üzlet végső kimenetele kapcsán most minden szem a brit versenyhatóságra, a Competition and Markets Authority-re (CMA) szegeződik, mely áprilisban blokkolta a dealt, ám miután az FTC nemrég a legfontosabb piacon, az Egyesült Államokban első-, majd másodfokon is elbukta a tranzakció megállítására vonatkozó jogi eljárást, a CMA és a Microsoft újból asztalhoz ültek és minden, egymás közt folyamatban lévő jogi aktust felfüggesztettek.

Az ügy friss fejleménye, hogy a Microsoft és az Activision Blizzard megállapodott az ügylet lezárási határidejének kitolásáról, amíg a brit szabályozókkal folytatott tárgyalások során nem születik döntés, a CMA ugyanis augusztus 29-ig halasztotta az ügylet felülvizsgálatát. A tranzakció véglegesítésének határideje így már október 18., az eredetileg kitűzött július 18. helyett, a brit versenyhivatal a terv szerint pedig augusztus 29-ig tervez dönteni. Ha a Microsoft nem hosszabbította volna meg a határidőt, 3 milliárd dolláros felmondási díjat fizethetett volna az Activision Blizzardnak.

A Microsoft és az Activision Blizzard egyben ennek apropóján magasabb felmondási díjban is megállapodott: annak összegét (amelyet akkor kell fizetni, ha a Microsoft vagy az Activision kilép az üzletből, vagy az nem zárul le időben) már 3,5 milliárd dollárban határozták meg, ami 4,5 milliárd dollárra ugrik, ha szeptember 15-ig sem sikerül véglegesíteni a felvásárlást.

Lulu Cheng Meservey, az Activision Blizzard CCO-ja és a vállalati ügyekért felelős alelnöke szerint az USA és más 40 ország jóváhagyása igazolja, hogy az üzlet jót tesz a versenynek, és összességében a piac jövőjére nézve is pozitív változásokat hozhat, illetve vannak jogorvoslataik a britek aggályainak kezelésére. Az Activision hozzátette, hogy akár a cég egyes assetjeinek és eszközeinek elkülönítésére is hajlandó a brit hatóság meggyőzése érdekében.

Az egyesülés meghosszabbítására az Egyesült Királyságban hétfőn rendezett ügykezelési konferenciát követően került sor, ahol a Competition Appeal Tribunal (CAT) beleegyezett, hogy a Microsoft és a CMA tárgyaljon az ügylet lezárásának és a fellebbezési folyamat felfüggesztésének módjáról.

A CMA a hét elején közölte, hogy a Microsoft még nem nyújtotta be végleges javaslatát, most csütörtök délig kell benyújtani az összes releváns bizonyítékot ahhoz, hogy a bírák hivatalosan beszüntessék a fellebbezést, illetve hozzátette, hogy "kész mérlegelni a Microsoft bármely javaslatát a tranzakció átstrukturálására”, amik eloszlatják a szabályozói aggályokat. A szabályozónak ezután újabb felülvizsgálatot kell indítania az ügyletről a korábbi munkája alapján, ami ugyan általában több hónapig is eltarthat, de a hatóság szeretné felgyorsítani a folyamatot, hogy tartani tudja az augusztus 29-i határidőt.

Bobby Kotick, az Activision Blizzard vezérigazgatója optimista a végkimenetellel kapcsolatban, főleg miután nemrég a Microsoft és a Sony tíz évre szóló licencmegállapodást kötött egymással, melyben a két cég lefekteti annak feltételeit, hogy a világ egyik legnépszerűbb videojátékos franchise-a, a Call of Duty széria hogyan válhat elérhetővé a jövőben a PlayStation konzolokon. A két cég ezzel egy 18 hónapja tartó adok-kapoknak vetett véget, és a Sony sem kívánja már többé gáncsolni az üzletet.