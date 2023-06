Bíróság előtt vallott a Microsoft a konzolháborúról

Öt napon át tartó meghallgatás kezdődött június 22-én az amerikai szövetségi bíróság előtt a 70 milliárd dolláros Microsoft-Activision felvásárlásról, amit a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság szeretne átmenetileg felfüggeszteni. A bíró döntése meghatározhatja a fúzió kimenetelét: ha végzést ad az ügylet elhalasztására, az akár teljesen meghiúsulhat. Az ügy előzményeiről korábban itt írtunk bővebben.

Az FTC kontra Microsoft tárgyalás második napján Phil Spencer Xbox-vezér beszélt a konzolháborúról, a Sony-val vívott játékpiaci versenyről, ahol végig az Xbox hátrányát igyekezett hangsúlyozni. Spencer új információként elárulta, hogy a redmondi cég tervei közt szerepelt régebben a Zynga játékstúdió felvásárlása a mobiljáték-piaci pozíció erősítése érdekében, és hogy azután jött képbe a Bethesda felvásárlása, hogy a cég tudomást szerzett arról, hogy a Starfield a jövőben PlayStation-exkluzívvá válhat. Ezen felül ígéretet tett arra, hogy a Microsoft az akvizíció után sem tenné elérhetetlenné a Call of Duty-t a japán rivális konzolján.

Most akkor a Switch konzol, vagy nem?

A meghallgatás során vita alakult ki azzal kapcsolatban a redmondi cég és a szövetségiek közt, hogy a Nintendo Switch kézikonzolt is a Microsoft közvetlen konzolpiaci versenytársának kell-e tekinteni az ügyben, lévén árnyalhatja a redmondiak helyzetét. A Microsoft számára ez olyan szempontból előnyös, hogy a japánok eladásainak fényében a redmondiak konzolja csak a harmadik helyen állna, de az FTC szerint csak az Xbox tekinthető a PlayStation közvetlen versenytársának, amennyiben konzolokról van szó. A tárgyalóteremben összehasonlították a PlayStation 5 és az Xbox Series X hardverek külsejét és képességeit is, illetve Spencer igazat adott abban, hogy az Xbox és a Switch közt jelentős hardverbeli különbségek érhetők tetten, már csak abból eredően, hogy a japánok esetében egy kézikonzolról van szó.

A Microsoft korábban azzal érvelt, hogy az Xbox elvesztette a konzolháborút, riválisai továbbra is dominanciát élveznek, többek között az exkluzív tartalmak kihasználásával. Egy bírósági beadványban a Microsoft azt állította, hogy 2021-ben csupán 16 százalékos részesedést szerzett a konzoleladásokból (ha a Switchet is számítja). Spencer szerint piaci részesedés tekintetében a Microsoft a harmadik helyen áll a Sony és a Nintendo mögött, és nem képes felvenni a versenyt a Sony-val.

Elhangzott az arra irányuló kérdés, hogy ha az Xbox üzletág nem teljesíti a kitűzött célokat, és verejtékes küzdelmet vív a játékpiacon, miért költene a Microsoft közel 70 milliárd dollárt az Activisionre? Spencer magyarázata szerint a mobilplatformon való terjeszkedés a cél, így a megállapodás stratégiai és üzleti lehetőséget jelent a vállalat számára. Miután a konzoljátékok piaca stagnálást kezdett mutatni, a Microsoft láthatóan a PC Games Pass növekedésére kezdett összpontosítani, megemelte a Game Pass árait is, de a PC-s verzióét nem.

Az FTC másik aggodalma az üzlettel kapcsolatban, hogy később akárcsak a Bethesda felvásárlása után történt, számos nagy cím Xbox-exkluzívvá válhat, ez történt az Indiana Jones címekkel, amik csak a Microsoft konzolján és PC-ken játszhatók. Spencer korábban arra is utalt, hogy a jövőbeli Elder Scrolls VI is Xbox-exkluzív lehet, bár a megjelenésig még évek vannak hátra.

A Microsoft a felvásárlás kapcsán megosztotta, hogy a Bethesda felvásárlása számukra szükségszerűnek tűnt, hogy felvegyék a versenyt a Sony-val. Amikor a cég tudomást szerzett róla, hogy a Starfield esetleg nem lesz elérhető Xboxon, akcióba lépett. Ebből is látszik, hogy a Microsoft-Activision üzlet nem csak a mobilról szól, hanem az exkluzív tartalmakért vívott harcról is. Spencer szerint az exkluzív játékok a konzolüzletág kulcsfontosságú elemei, a Sony és a Nintendo pedig nagyon erős az exkluzív játékok tekintetében.

A Call of Duty-szériát több oldalról is szabályozói aggodalmak övezi, és az üzletet ellenző Sony továbbra is hangoztatja azon félelmét, hogy a Microsoft Xbox.exkluzívvá teheti a Call of Duty-t, vagy szabotálhatja a játék PlayStation verzióit. Spencer ezzel kapcsolatban ígéretet tett rá, hogy ez nem így lesz, továbbá hangsúlyozta, hogy pénzügyileg sem lenne értelme kivonni a franchise-t a Sony platformjáról.

Akik még szóba jöttek

A Microsoftnál felmerült a Zynga megvásárlásának ötlete is a mobilpiaci terjeszkedési ambíciók érdekében, amit végül a Take-Two vitt el. A tárgyalás során megosztott dokumentumokból derült ki továbbá, hogy a redmondiak a Bungie-ra és a Segára is szemet vetettek. Utóbbi japán szereplő Spencer 2020-as levelezése szerint segíthetett volna az Xbox Game Pass szolgáltatás növekedésén konzolon és más platformokon is kiegyensúlyozott portfóliója révén. Arról viszont nem tudni, hogy mi lett a javaslat sorsa, és hogy egyáltalán Satya Nadella engedélyezte-e, hogy konkrét ajánlattétellel keressék meg a japánokat.

A jelenleg Sony tulajdonában lévő Bungie és a Hitmant fejlesztő IO Interactive szintén a Microsoft potenciális célpontjainak listáján szerepelt olyan mobiljáték-stúdiókkal, mint a Niantic vagy a Zynga, de arról egyelőre többet nem tudni, hogy történtek-e konkrét tárgyalások vagy lépések.